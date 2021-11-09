2021 年 11 月 9 日，BEYOND 国际科技创新博览会线上峰会开幕式正式举行。作为亚太地区最具影响力的科技创新博览会，本次线上大会开幕式邀请到了包括：鸿海富士康科技集团创办人郭台铭、西门子全球执行副总裁、西门子大中华区总裁兼首席执行官肖松；平安集团联席首席执行官陈心颖；联合国驻华协调员 Siddharth Chatterjee（常启德）；谷歌亚太区总裁 Scott Beaumont；汇丰亚太区联席行政总裁廖宜建；艾社康董事长、主席、中美健康峰会组织理事长威廉·哈兹尔廷；NVIDIA 亚太区销售与营销副总裁 Raymond Teh 等重量级嘉宾（以上嘉宾排序按照开幕式演讲顺序排列）。

本次开幕式主题为 “What’s Next?”，嘉宾将就未来科技的趋势、投资以及每个行业在我们今天和未来生活的世界中的影响进行探讨。

9 日下午，谷歌亚太区总裁 Scott Beaumont（石博盟）发表了名为《英杰云起 疫情背景下亚洲引领技术发展》的主题演讲。他在演讲中表示，非常高兴能够看到亚洲在科技产业发展的重要时刻举办这样的活动，“新冠疫情的影响的确显而易见。过去人们仅仅想要获取信息。他们需要尽可能快速和可靠的信息。如今人们能够使用从未体验过的新服务来帮助他们运送货物或是在疫情期间获取娱乐。亦或是对就小微企业寻求使用数字技能并找到生存之道而言。”

Scott Beaumont 认为，技术对许多人来说非常重要，并且在亚太地区尤为如此——自疫情爆发以来，其中有 2.7 亿人成为了网络新用户。但他同时也强调，尽管这一壮举十分瞩目，在这个过程中，“确保技术能被人所用” 同样至关重要。

随着谷歌在亚洲地区度过了其第 20 个年头，Scott Beaumont 指出，从在亚洲设立第一个国际办事处开始，谷歌就清楚地看到亚洲在许多值得关注的领域处于领先地位。无论是支付方式、视频还是电商，亚洲在技术层面对世界的影响深入人心。“我觉得这种影响会与日俱增，而新一代群体将会在创新和创业领域掀起一股热潮。”

他认为，在亚洲，计算机技术的前沿就在于此，再加上市场机会和金融资本均已到来，因此对该区域的企业家而言 ，现在是进入这一市场的最佳时机和绝佳机会，“不只是这些惊人的群体规模，而且还有技术本身的发展，它们为我们提供了宝贵机会去向其中的终端用户、企业、乃至该区域任一个体创建新服务。”

而他同时也感慨道，“现在，我希望看到的领域之一是技术在改善气候变化方面取得建树。谷歌曾经声明希望在 2030 年之前实现无碳排放。我们做这样的声明时既有些紧张，但也有些兴奋。我们不太确定需要做哪些事来实现这个目标。我们采取了一些行动，而另外一些措施也会浮现出来。随着我们继续前进，我认为尝试会更重要，并且为其设立标准也同样如此。这样其他人才会有信心效仿这一标准。

我们也将尝试并尽自己的一份力量。我们可以为企业提供助力（即谷歌的云计算和人工智能技术以及人工智能服务方面的应用），从而帮助他们实现目标。我们将协同政府部门开发洪水预测装置或森林火灾预测装置以帮助政府更好地应对突发情况。此外，我们也将深入研究搜索和地图功能，以期给消费者提供更好的信息，让他们做出更好的选择以此确保在日常生活中保持对气候的关注意识。在这些方面， 我认为亚太地区可以起到领军作用的，无论是在气候变化、使用便利性方面、处理语言的方式亦或是存在于该区域中的其他一些潜在机会。

我认为亚洲地区技术的未来前途一片光明，就从人口优势、 计算机技术能力以及与生俱来的积极性和企业家精神这些维度而言。这就是我在亚太地区所看到的。”

BEYOND 国际科技创新博览会，大会于 11 月 9 日强势开幕，持续一个月线上会议，线下将于 12 月 2 日到 4 日在澳门展开，以科技创新和科技对社会各产业的影响力为焦点，聚焦前沿科技，展现科技在现今和未来社会各行业的影响力。展区面积近 5 万平方米，覆盖四大领域——影响力科技，生命科学，新基建、智慧城市与生活，未来科学，吸引来自世界五百大型跨国企业、独角兽创新企业及新型初创企业等参展企业，并将邀请全球的生态伙伴、政府机构及国家大使，以及全球资本和媒体参与这场国际盛事。 BEYOND 国际科技创新博览会将吸引全球超 20000 名科技创新专业观众参与，并以同期线上线下的双重形式举办近百场主题论坛，涵盖科技女性、智慧医疗、智慧医疗学科新进展、建筑科技、智慧出行、绿色经济、医药医疗技术设备创新论坛、元宇宙、人工智能、智慧物流、农业科技、创新药及生物医疗技术论坛、天使投资峰会、智慧生活、食品科技、机器人等垂直领域，以及国际投融资峰会、国际资本对接会、创新路演等等，邀请全球重量级嘉宾参与分享行业风向及创新趋势，共赴这场全球科技创新者盛会。

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