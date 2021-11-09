2021 年 11 月 9 日，BEYOND 国际科技创新博览会线上峰会开幕式正式举行。作为亚太地区最具影响力的科技创新博览会，本次线上大会开幕式邀请到了包括：鸿海富士康科技集团创办人郭台铭、西门子全球执行副总裁、西门子大中华区总裁兼首席执行官肖松；平安集团联席首席执行官陈心颖；联合国驻华协调员 Siddharth Chatterjee（常启德）；谷歌亚太区总裁 Scott Beaumont；汇丰亚太区联席行政总裁廖宜建；艾社康董事长、主席、中美健康峰会组织理事长威廉·哈兹尔廷；NVIDIA 亚太区销售与营销副总裁 Raymond Teh 等重量级嘉宾（以上嘉宾排序按照开幕式演讲顺序排列）。

本次开幕式主题为 “What’s Next?”，嘉宾将就未来科技的趋势、投资以及每个行业在我们今天和未来生活的世界中的影响进行探讨。

联合国驻华协调员 Siddharth Chatterjee（常启德）先生就可持续发展等话题进行了讨论，以下为该话题的核心内容：

尊敬的各位来宾朋友们，女士们、先生们，大家好！感谢澳门科技总会让我有幸在 2021 年 BEYOND 国际科技创新博览会上发言，我谨代表联合国驻华成员祝贺组委会以及联合联合发起人贺建东先生和卢刚博士，并感谢他们发起倡议 “What’s Next?” 并且去探索和发现应对全球挑战所急需的技术。

创新带来生机，创新带动发展

当今世界面临着一系列与贫困不断加剧的不平等、气候危机以及新冠疫情作斗争的考验。2015 年由联合国所有成员国通过的 2030 年可持续发展议程，通过了 17 项可持续发展目标，该目标依然是我们共同奋斗的蓝图，力争为所有人创建一个更美好、更可持续的未来，帮助亿万人民过上更好生活。

距离实现这些可持续发展目标，还有不到十年的时间，全球必须加快努力去实现这雄心壮志的 2030 年议程，无论是政府、个人还是企业，所有利益相关者都要付诸行动和进行创新。这些目标对各大公司来说，是一种有望开拓新市场 、延长运营时限的强大工具，企业和组织的成功需要稳定的经济和充满活力的社会，那么就必须拥有健康、熟练和受过教育的工人，可持续发展的公司会获得品牌信任度提升，投资者支持度提升；对于如今的消费者而言，他们不仅仅需要最便宜的商品和服务，同时希望自己所购买的商品和服务是可持续性的，不会对居住的世界产生负面效应，从这一点来讲，那些一次又一次能够证明可持续性的公司，将会赢得市场。

不断完善，让可持续发展成为目标

可持续发展对人类有利、对企业有利，这正是投资者们所寻找的影响力所在，中国和世界各地的各大公司也已做出许多贡献，提出新的想法、让可持续发展目标成为企业发展目标。

来自大约 170 个国家的 14000 多名企业参与者，正在将他们的战略和运营与可持续发展目标联系起来，与全球最大的企业可持续发展计划——“联合国全球契约十项原则” 联系起来，学术界和民间团体也正在响应号召，与澳门联合国大学紧密合作，通过创新和前沿技术为 2030 年议程制定解决方案。有了大家的支持，联合国驻华机构为了实现可持续发展目标随时准备着在全新的伙伴关系中开展合作和推动多边主义，我祝大家在这一重要活动中取得圆满成功，谢谢。

BEYOND 国际科技创新博览会，大会于 11 月 9 日强势开幕，持续一个月线上会议，线下将于 12 月 2 日到 4 日在澳门展开，以科技创新和科技对社会各产业的影响力为焦点，聚焦前沿科技，展现科技在现今和未来社会各行业的影响力。展区面积近 5 万平方米，覆盖四大领域——影响力科技，生命科学，新基建、智慧城市与生活，未来科学，吸引来自世界五百大型跨国企业、独角兽创新企业及新型初创企业等参展企业，并将邀请全球的生态伙伴、政府机构及国家大使，以及全球资本和媒体参与这场国际盛事。 BEYOND 国际科技创新博览会将吸引全球超 20000 名科技创新专业观众参与，并以同期线上线下的双重形式举办近百场主题论坛，涵盖科技女性、智慧医疗、智慧医疗学科新进展、建筑科技、智慧出行、绿色经济、医药医疗技术设备创新论坛、元宇宙、人工智能、智慧物流、农业科技、创新药及生物医疗技术论坛、天使投资峰会、智慧生活、食品科技、机器人等垂直领域，以及国际投融资峰会、国际资本对接会、创新路演等等，邀请全球重量级嘉宾参与分享行业风向及创新趋势，共赴这场全球科技创新者盛会。

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