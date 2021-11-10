11 月 10 日，骨科智能手术一体化解决方案提供商北京长木谷医疗科技有限公司（简称 “长木谷”）宣布完成 5.4 亿元 B 轮融资，由中金资本、IDG 资本、鼎晖 VGC（创新与成长基金）联合领投，老股东持续追加。本轮融资将主要用于加速骨科人工智能与手术机器人的新产品研发、临床注册、生产扩张与全球化市场推广。

长木谷是国内骨科智能手术一体化解决方案提供商，专注于骨科人工智能与数字化系统的研发，面向医院骨科提供人工智能辅助诊断、个体化手术计划、手术机器人、术后评估等智能手术一体化解决方案。

中国关节疾病患者已超过人口总数的 10%，随着人口老龄化日益加深，关节疾病患者发病率将不断升高，人工关节置换手术作为关节疾病的终极治疗手段，在治疗关节疾病中具有无可替代的重要价值，在中国，其手术量每年以 20%-25% 的增长率高速增长，2020 年超过 100 万台。

人工关节置换手术难度大、精准度要求高、医生学习曲线长，严重阻碍了我国青年医生和基层医生顺利开展关节置换手术。传统模式下的关节置换手术极度依靠骨科医生的经验，术前医生往往只能通过对患者的 X 光和 CT 片进行反复测量对比，医生无法直观地呈现骨骼状况，只能依靠其经验和空间想象力，难以保障手术精准度。

为了解决人工关节置换手术的现实痛点与困境，长木谷培养了一支世界院校背景研发团队，与国内医疗机构合作，利用人工智能与机器深度学习技术，研发了一套为骨科关节医生提供覆盖术前诊断、手术规划、术中导航定位和术后随访全流程的关节置换智能解决方案—AIJOINT 系统。在先进的骨科人工智能 AIJOINT 系统的基础上，长木谷团队为 AI 大脑搭载上能够精准执行智能规划操作的手术机器人系统，推出长木谷 ROPA（Robotic Physician Assistant）人工智能关节置换手术机器人。

2021 年 7 月，长木谷作为强生医疗在中国数字骨科领域的战略合作伙伴，针对 AIJOINT 全面开展商业合作，旨在通过人工智能、机器学习、大数据等前沿技术，将顶尖关节外科权威专家们丰富的手术经验转化成标准算法并深度学习和训练，提供智能化的精准临床解决方案，不断推动手术的标准化、精准化和个性化发展。这也是长木谷与强生医疗继 2019 年共同发起中国关节外科人工智能辅助三维手术精准诊疗项目后的又一里程碑式的合作，未来双方将持续推动骨科数字化手术发展，造福中国关节病患。

长木谷董事长张逸凌博士表示：“骨科手术的数字化、智能化、精准化将成为骨科的重要发展方向，长木谷长期专注于骨科人工智能与手术机器人系统的研发与应用，致力于为每一位骨科患者提供个体化与定制化的精准医疗服务。未来我们将持续与中国骨科专家们医工结合深度合作，研发出对临床有重大价值的数字化与智能化产品，全面布局骨科数字化诊疗的各个环节，运用创新技术为骨科行业带来数字化变革，助力国家分级诊疗政策与优质医疗资源的下沉，不断为中国患者创造长期价值。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。