11 月 10 日，高仙机器人宣布完成 12 亿元 C 轮融资。本轮融资由今日资本、软银愿景基金联合领投，金镒资本跟投，老股东美团超额认购、蓝驰创投、远翼投资持续跟投。Prudent Capital 担任独家长期战略财务顾问。至此，高仙在一年内已经连续完成三轮融资。

高仙成立于 2013 年，是国内一家专注于商用清洁机器人领域的创新企业。截至目前，高仙逐步打造出了完善的智慧化商用清洁机器人体系。6 大产品线，覆盖商超、写字楼酒店医院、工业物流、产业园区、公共交通、市政道路等全场景保洁模式，7 大清洁功能，满足全品类地面清洁养护需求。

目前，高仙商用机器人已经得到了众多头部地产物业的批量使用与青睐。其产品更是在全球 40 多个国家和地区热销，从世界 500 强企业到全球交通枢纽，从星级酒店到商业中心，从医院到高校，清洁里程累计达到 1.5 亿公里。为此，高仙也在售后服务方面，率先创建了全球 “0” 延时的售后服务体系，7X24 小时随时响应。

为了进一步全面革新传统清洁方式，高仙现已设立北京、上海、苏州、新加坡四大研发中心，不断保持产品的超高研发水准，并自建大型智能化工厂，推动以品控为核心的机器人制造，同时，高仙还整合算法、后台、应用层、数据四方面能力，打造出更完善的全场景机器人全栈技术，能根据不同场景及客户需求，可定制加载功能。

软银愿景基金管理合伙人 Kentaro Matsui 表示：“我们相信高仙正在以一种高效率、低成本的方式革新传统清洁行业。凭借其完善的产品和全栈式技术能力，高仙完全有能力推动自主清洁机器人的落地使用。我们很高兴能够与程昊天及高仙团队合作，支持他们研发并生产能与人类共同工作的清洁机器人。”

高仙机器人创始人&CEO 程昊天表示：“数字化管理才是未来传统服务行业化解人力和管理成本矛盾的唯一办法，机器人作为数字化管理中最重要的节点和终端，正在人口老龄化、高速城镇化、防疫常态化的时代大背景下，加速物业保洁智能化、管理数字化成为大势所趋。未来，高仙机器人将继续以行业领跑者的视角，制定标准、构筑平台，巩固壁垒，为清洁服务激发更多可能，实现数字化和平台化的阶段式跨越，最终在全球范围内构建智慧服务生态体系，让预言成真，梦想落地。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。