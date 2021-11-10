随着全球城市化进程的加快，预计到 2025 年，全球 70% 的人口都将生活在城市中，由此产生的交通堵塞、资源耗竭、环境污染等问题也对城市治理发起了新的挑战。在此背景下，全球各国都以 “智慧城市” 建设作为全新的城市发展理念和实践路径。

目前，全球智慧城市己步入大规模建设阶段。数据显示，2023 年全球智慧城市技术相关投资将达到 1894.6 亿美元。 我国 “十四五” 规划和 2035 年远景目标中也明确指出，要 “分级分类推进新型智慧城市建设”、“建设智慧城市和数字乡村”。由工信部牵头发布的 2020 年《数字孪生白皮书》报告指出，到 2023 年，我国新型智慧城市市场规模将达到 1.3 万亿元。

中外智慧城市建设存在哪些共性与特征？在顶层规划中，如何根据不同主体的诉求设计方案？智慧城市的探索过程中，技术又扮演着怎样的角色？灾害天气来袭，如何优化突发事件中的城市治理？

作为全球领先的专业服务机构，德勤持续关注智慧城市发展，在此领域积累了丰富的经验并输出领先的专业解决方案，助力全球各地区智慧城市建设。近日，德勤中国华南区主管合伙人欧振兴接受了动点科技的独家专访，分享了德勤在智慧城市领域的观察与实践。

德勤中国华南区主管合伙人欧振兴

1. 基于城市特色输出专业解决方案

智慧城市致力于为生活在其中的人创造更舒适的生活发展空间，其在全球范围内的部署给城市带来很多实际的效益，例如 GDP 的增长、居民幸福指数的提高、失业率的降低、安全健康与生活质量的显著提升。

谈到中外智慧城市建设的区别，欧振兴表示，基于自身发展要求，每个城市侧重的项目也不一样。

比如亚洲国家在智慧城市进程中有后发优势，会把智慧城市建设的重心放到智能建筑领域；而欧洲的智慧城市建设则以智能政务、交通以及能源系统、节能减排的智慧化管理为核心。

拉丁美洲国家的城市建设相对落后，出行方式比较单一，发展方向以智能交通为主；北美发达国家对智能城市的需求在于绿色低碳、智能的能源系统以及应对气候变化；中东、非洲的一些地区，由于气候炎热、卫生条件较差、水资源比较匮乏，因此通过建设智能的供水管理系统来优化水资源的利用是其重要目标。

不同国家的国情对于其智慧城市的发展也有影响，比如美韩日的科技水平较高，相对地，他们很重视网络信息安全的建设，这些国家智慧城市建设的重心集中于网络生态系统战略；而荷兰等一些欧洲国家智慧城市建设起步较早，发展水平较高，他们的人口密度较低，人口压力较小，资源相对充足。由于近些年经济衰退，各国都希望通过智慧城市的建设提升经济发展的可持续性与包容性。

德勤深度理解城市发展的需求，并对应全球不同地区的特色设计智慧城市的解决方案，以赋能区域经济发展。欧振兴透露，德勤与全球各国的政府合作，开展智慧城市战略规划、场景设计、技术应用开发、系统实施以及后期运营等全链条的智慧城市创新服务。

例如，在欧洲度假胜地卡斯凯什 Cascais，德勤与当地政府合作，开发建设了智慧城市管理运营平台 CitySynergyTM。该平台系统整合了城市不同场景及物联网应用，以人工智能和大数据技术为核心，侧重优化城市管理和运营的业务场景及管理机制、流程，协助城市管理者管理城市的日常活动及突发事件，协调、响应并制定城市应对方案，目前已在卡斯凯什的城市治理中发挥着巨大作用。

在交通繁忙的英国伦敦，德勤与伦敦交通局共同开发了实时交通起讫点分析工具 RODAT (Real Time Origin Destination Analysis Tool)，利用传感器和大数据分析，通过数据可视化，将虚拟数据信息融入实际生活应用。RODAT 是一套基于交通起讫点实时海量数据实现数据分析和场景模拟的大型仿真分析系统，呈现了城市实时交通多维立体的高精度 “神经网络造影” 和 “沙盘模拟”，对不同类型进行车辆起止点分析，洞察道路拥堵原因，实现实时拥堵策略调整。此外，RODAT 还同步整合了与城市交通相关的其他领域垂直应用，例如天气和环保监测，最终助力伦敦交通局实现对伦敦城市交通的高效最优管理。

2. 技术、场景和基建三大引擎驱动智慧城市发展

在城市的日常运行中，政府、企业、居民等主体的需求通常存在差异，如何应对不同主体的核心诉求也是智慧城市解决方案设计中的关键一环。通过梳理不同主体的诉求，德勤的智慧城市解决方案也在政府端、企业端和居民端三方有不同的侧重点：

政府端的核心需求主要集中在多元化的基础设施建设、精细化的城市治理以及标准化的管理制度。这些可以通过完善制度体系的标准、运用创新的投资建设模式、推进城区精细治理、城市综合治理的方式实现。

企业端的核心需求主要集中在智能化的业务增值以及数字化创新平台建设，企业希望利用数字化创新完成智能化转型。因此，德勤通过引入智能分析工具和大数据平台，实现企业战略的深度解析、产业地图的构建和更精准的招商推介及市场对接。

居民端的核心需求主要集中在提升融合民生服务质量、以及多元化的消费模式创新两个方面。德勤通过洞察本地的资源禀赋以及定制化的商业模式、运营模式、蓝图架构，为居民打造人本化、生态化、数字化、便利化的生活空间。

智慧城市涉及安防、出行、社区、政务、医疗、教育等众多场景，市场规模巨大，无数创新企业以人工智能、物联网、大数据、边缘计算等各种新兴技术参与其中。

欧振兴指出，场景化是智慧城市的主要战略和整个产业运营的关键。当前，积极参与到智慧城市建设的主体丰富多样，政府、各类企业、运营商、用户等不同主体参与其中，如何平衡各方的利益与诉求十分关键。未来，通过城市场景化的服务应用设计以及国家对智慧城市建设的投资，将会进一步催化整体的智慧增值，更好地满足城市的精细化管理和智能化服务的需求。

另外，在智慧城市的探索建设中，技术也起到很关键的作用。比如在数据层面上，以大数据、云计算为代表的一些数字技术的载体，可以在传统大数据中心数据治理的基础上，清除数据壁垒、信息孤岛等障碍，不同数据之间实现连接贯通，将一些数据湖、主题数据库进行更高效的利用，以提升智慧城市数据领域的能力。另外，物联网 (IoT)、5G、AR、VR、人工智能、区块链、数字孪生等很多不同的颠覆性技术，也极大推动了智慧城市的发展。

在基础设施层面上，国家出台的新基建政策也使智慧城市建设从追求硬件性能的提升转为底层硬件系统的互联互通。物联网等技术将对过往智慧城市的一些短板领域实现技术补齐，为整个智慧城市发展提供可用度更高、效率更好的智能硬件与网络基础设施。

一言以蔽之，新场景、新技术、新基建的相互配合，共同驱动着全球智慧城市的建设发展。

3. 新型智慧城市在六大领域开放融合

除了服务于最基础的经济增长，智慧城市更希望提升城市中居民的幸福指数。欧振兴表示，一个出色的智慧城市首先要跳出传统智慧城市的思维，更好地利用数据和人工智能等技术进行智能决策、减少一些人工的干预。欧振兴提出，智慧城市可以在六大领域进行开放融合。

首先在经济领域，可以利用一些先进技术，帮助城市精简生活流程、提升生活效率。比如通过一些智能技术加速审批流程、发放许可；利用大数据分析帮助城市管理者提升绩效、分析总体经济表现和达成效果。

其次，在生活领域可以通过智能建筑、智能医疗来推进整个社区的联通，利用数据加强社会活动的管理，提高整个城市的生活质量。

第三，在交通领域，倡导共享出行，降低碳排放。通过自动驾驶、物联网高级分析的模式使人和物的移动更快、更安全、更经济、更环保。

第四，在治安领域，利用一些稳定的可穿戴设备、人脸识别等技术来帮助公安执法部门打击犯罪，保护公共安全。

第五，在教育领域，教育的核心已经从课堂的数据化转变为现实的经验学习，可以通过一些 AR/VR 等虚拟技术发展智能教育，提供个性化与混合型的教育，深化丰富学习体验，提升教育水平。

最后在环境领域，可以通过传感器等智能手段探测资源的整体使用情况、存量情况，运用一些行为经济的鼓励模式来提升能源的利用效率，使城市和整个社会更好地可持续发展。

前段时间，国内多地城市遭遇极端天气的持续侵袭，给人民的生命财产安全造成严重影响，也暴露出城市治理能力的短板。欧振兴认为，智能城市的防灾减灾重于灾害预警，并持续加强政府职能部门在突发性灾害天气中的协调能力。

德勤认为，利用数据化的能力建立一套覆盖灾害全流程评估规划信息处理的应急系统，通过物联网的模式进行加强和改善，根据自然灾害的不同特点，借助城市整体的资源效率来提升整体的防灾能力。

“有三个功能模块可以快速切入，在整个流程中的一些配置、评估方面，通过智能手段提升整体的救灾效率。”

首先是监测预警，目前城市主要的监测预警系统是气象监察站，未来可以构建一些体系化的智慧监察预警系统；另外，灾害评估管理也应当进行优化，当前很多城市的灾害评估工作主要集中于灾前阶段，未来应更关注灾后评估的优化与改进；在辅助决策方面，应同时关注救援配置分析，以及预案调取辅助决策，来进一步提升总体决策的时效性。