11 月 10 日，数字化团餐平台美餐宣布完成 1 亿美元 E 轮融资，此轮融资由大钲资本投资，指数资本继续担任独家财务顾问。本轮融资将主要用于产品研发创新投入、加大全球范围获客力度、打造多元供给及供应链体系、提升组织和人才梯队建设。

美餐创立于 2011 年，定位数字化团餐平台，凭借端到端全栈自研的数字平台，美餐孵化出完整的团餐产业数字化基础设施。美餐坚持端到端全栈自研策略，开发了全场景、全链条的数字化平台和智能硬件。技术能力覆盖交互设计、软件研发、人工智能、数据智能、工业设计、结构设计、硬件研发在内的全链条产品开发。

美餐构建的数字化团餐平台串联起用户端、企业端、商户端、营运端，实现完整的数字化用餐流程以及团餐数字化管理，帮助甲方客户高效落实餐饮制度，支撑终端履约，建构出团餐服务链条的完整闭环。

此外，美餐建立以数据为基础的团餐科技赋能体系。通过深度的数据挖掘和分析为行业伙伴提供数据可视化产品，并以海量数据持续训练人工智能模型，辅助实现智能产品推荐、实时客流预测、场内无感支付、订单预测和菜品视觉识别等应用，为团餐产业构建完整的数字化基础设施，助力传统团餐模式实现数智化转型。

凭借数字化创新，美餐为海量甲方客户提供种类丰富的团餐服务。在消费场景上，美餐覆盖场内+场外，包括外卖、到店消费、创新员工餐厅等，极大扩展员工用餐方式丰富度。供给侧，联合万余家优质合作商户，包括品牌商户、单店商户和自有品牌等，极大拓展供给品类。

美餐现已在全国近百座城市为数千家组织提供专业的综合用餐解决方案，月交易订单数达数千万笔。美餐长期服务字节跳动、阿里巴巴、顺丰、中信银行、太平洋保险、国资委商业中心、北大人民医院、西南航空学院等众多客户，深入覆盖大中型企业、机关单位、产业园区、医院、高校等场景。

大钲资本合伙人刘绍强表示：“企业服务和餐饮是两个巨大的赛道，而美餐恰好处于两大行业的交汇点，并且通过多年的打磨构建了一套独特的服务模式和行业解决方案，是非常优质的投资标的。我们认为，围绕企业及员工餐饮需求，有大量服务数字化、标准化和多元化的需求尚未被满足，而美餐通过多年摸索，不仅连接了大量餐饮服务商，也积累了深厚的行业经验和企业客户案例，实现了高质量的增长。我们非常高兴能和美餐携手，助力公司加快业务布局，不断升级产品和服务，更好地服务平台上的合作伙伴和企业用户，同时助推行业的数字化升级和健康发展。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。