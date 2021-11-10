蔚来汽车发布了 2021 年第三季度财报。报告显示，该公司第三季度总营收为人民币 98.053 亿元（约合 15.218 亿美元），同比增长 116.6%，环比增长 16.1%；净亏损为人民币 8.353 亿元（约合 1.296 亿美元），与去年同期相比收窄 20.2%，与上一季度相比扩大 42.3%；归属于公司普通股股东的净亏损为人民币 28.589 亿元（约合 4.437 亿美元），与去年同期相比扩大 140.7%，与上一季度相比扩大 333.6%。

2021 年第三季度，蔚来交付了 24439 辆汽车，其中包括 5418 辆 ES8、11271 辆 ES6 和 7750 辆 EC6，相比之下 2020 年第三季度交付了 12206 辆汽车，同比增长 100.2%，而 2021 年第二季度交付了 21896 辆汽车，环比增长 11.6%。

蔚来预计，2021 年第四季度汽车出货量将在 2.35 万辆至 2.55 万辆之间，与 2020 年同期相比增长约 35.4% 至 46.9%，与 2021 年第三季度相比下降约 3.8% 至增长约 4.3%。

蔚来汽车还预计，2021 年第四季度总营收将达到人民币 93.760 亿元（约合 14.551 亿美元）至人民币 101.056 亿元（约合 15.684 亿美元）之间，与 2020 年同期相比增长约 41.2% 至 52.2%，与 2021 年第三季度相比下降约 4.4% 至增长约 3.1%。