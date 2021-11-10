根据 Sensor Tower 发布的商店情报数据，2021 年 Q3 日本手游在 App Store 和 Google Play 的总收入达到 46.2 亿美元，同比略微下降，但仍远高于疫情前水平。本期，共 33 款中国手游入围日本畅销榜 Top 100，吸金 9.4 亿美元，拿下 27.4% 的市场份额。其中，《原神》与《荒野行动》均取得季度收入过亿美元的亮眼成绩，37 互娱《Puzzles & Survival》首次进入日本下载总榜 Top 10。

日本手游市场规模

2021 年第 3 季度日本移动游戏市场收入为 46.2 亿美元，同比下降 2%，但仍然远超疫情前水平 (2019 年第 3 季度收入为 37.9 亿美元)。其中 App Store 与 Google Play 收入占比分别为 58.5% 与 41.5%。

下载量方面，2021 年第 3 季度日本手游总下载量为 1.82 亿，较去年同期增长 2%。其中 App Store 手游下载量占比 57.5%，Google Play 手游下载量占比 42.5%。

日本市场热门手游

CyberAgent 发行的模拟养成手游《赛马娘》以 2.9 亿美元继续领跑日本手游收入榜单。索尼旗下《命运-冠位指定》则以季度 2.2 亿美元的亮眼表现上升 4 位，成功超越《怪物弹珠》来到畅销榜第 2 名。中国手游产品中，米哈游《原神》与网易《荒野行动》继续稳坐 Top 10 行列。

由 The Pokemon Company 最新发布的 MOBA 手游《宝可梦大集结》在日本获得超 300 万下载，一举拿下本季下载量排名第 1 的位置。日本也成为该游戏下载量第 3 大市场，仅次于美国和巴西。

同样冲入榜单 Top 10 的新游还包括 DeNA 旗下的音游《东方弹幕神乐》。

日本下载量增长榜单 Top 10 游戏涵盖策略、休闲、音乐和桌游等多个类型。其中《宝可梦大集结》、《Mob Control》以及《东方弹幕神乐》三款游戏下载量均成功突破 1 百万。

收入方面，索尼发行的卡牌 RPG 手游《命运-冠位指定》季度收入环比增长 1 亿美元，成为本期日本市场收入增长最显著的游戏。

Top 10 榜单中，《DRAGON BALL Z》、《Puzzles & Survival》和《三国志·战略版》收入同比涨幅均超过 100%。

中国手游在日本

2021 年 Q3 季度，共 33 款中国手游入围日本畅销榜 Top 100，吸金 9.4 亿美元，贡献 27.4% 的市场份额。

米哈游《原神》与网易《荒野行动》分别取得 1.3 亿与 1.1 亿美元季度收入，包揽收入榜前 2。

二次元手游仍然是中国厂商出海日本市场的主要突破口，在收入 Top 20 中，共 7 款游戏属于该风格。相比于西方厂商，在二次元文化盛行的日本市场，中国发行商拥有更大的本地化运营优势。

另一方面，从游戏品类来看，4X 策略手游在日本同样拥有巨大市场。

本期共 21 款中国手游进入日本下载榜 Top 100。其中 37 互娱旗下策略 RPG 手游《Puzzles & Survival》自 2020 年发行起一直在日本地区保持极佳的热度，并于本期登顶中国手游出海日本下载榜单，这也是该游戏首次进入日本下载总榜前 10。

尽管日本地区头部游戏固化现象明显，以《小小蚁国》为代表的新游仍然为出海厂商快速入局提供了信心与典范。