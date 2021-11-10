Unity 今日宣布已就工具、管线、技术和工程设计人才的收购事宜与 Weta Digital 签署一份最终协议。本次收购的最终目的是将 Weta 众多先进的独家视觉特效（VFX）工具送到全世界数百万创作者和美术师的手中。在集成到 Unity 平台之后，这些工具将为实现新一代实时 3D 创意内容和塑造元宇宙的未来提供极大帮助。

根据协议条款，Unity 将以现金和股票组合的形式出资 16.25 亿美元收购 Weta Digital。于 2020 年年初出任 Weta Digital CEO 并打造了 Weta 云端商业服务的 Prem Akkaraju 将继续担任 WetaFX 的首席执行官。Weta 首席技术官 Joe Marks 将加入 Unity 并担任 Weta Digital 的首席技术官。这笔拟议收购预计将在 Unity 2021 财年的第四季度完成，并受惯例交割条件约束。在收购过程中，Raine Group 担任 Weta Digital 的独家财务顾问。

Weta Digital 将加入 Unity 创作解决方案部门并持续完善 Weta Digital 所拥有的数十种专利图形和 VFX 工具，包括 Manuka、Lumberjack、Loki、Squid、Barbershop、HighDef 和 CityBuilder，以及众多其他工具。这些世界级的美术师工具未来将通过易于使用的基于云的工作流程提供给创作者，与 Unity 在实时领域的深厚专业知识一起助力他们实现精彩的创意。

曾多次荣获奥斯卡奖项的 Weta Digital VFX 团队将作为独立实体 WetaFX 继续运营，并有望成为 Unity 在媒体与娱乐领域的最大客户。WetaFX 仍由 Sir Peter Jackson 持有多数股权并由 CEO Prem Akkaraju 领导。

“Weta Digital 的工具为我们创造了无限的可能，让我们能将原本存在于想象中的奇妙世界和生物呈现到世人眼前，”Weta Digital 联合创始­人兼主席 Sir Peter Jackson 说道。“Unity 和 Weta Digital 联手为所有行业的美术师铺就了一条道路，让他们可以利用这些令人惊艳的强大创意工具完成创作。为有抱负的创意工作者提供 Weta Digital 的技术绝对是一个颠覆性的改变，而 Unity 正是将这一愿景变为现实的理想企业。”

“能为普通创作者提供这些行业领先的工具，并将 Sir Peter Jackson 的天才创意和 Weta 令人赞叹的工程设计才华带给世界各地的美术师，我们感到非常兴奋，”Unity 总裁兼首席执行官 John Riccitiello 说道。“从《阿凡达》《指环王》到《神奇女侠》，Weta Digital 的工具和技术帮助创造了世界最精彩电影中的绝美人物和场景，而在融合 Unity 的强大优势之后，这些工具和技术将帮助新一代创作者构建、转换和分发令人震撼的实时 3D（RT3D）内容。”

Weta Digital 是视觉特效和动画领域首屈一指的创造者和创新者，一直在全力实现至真至美的艺术视觉特效和打造高质量的超现实角色、物品和世界，并成功帮助创作了一批获奖无数的电影和电视剧，其中包括《阿凡达》《黑寡妇》《权力的游戏》《指环王》《猩球崛起》《自杀小队》等作品。Weta Digital 能有如此高水平表现，由 VFX 美术师和工程师组成的顶级的创意团队功不可没。这个创意团队帮助构建了极其复杂的美术管线，开发了用于执行高级面部捕捉和控制、解剖建模、高级模拟和移动物体形变塑造、程序式毛发建模的工具集，并通过 20 多年间在成千上万次的拍摄中获得数百个属性开创、发展和完善了多项其他技术。

“在为创意工作者提供顶尖的工具和技术方面，Unity 是独一无二的，而 Weta Digital 备受赞誉的高端美术管线和工具则是业内最出色的。这笔收购让我们有机会将这些资源提供给更广大的美术师群体，这是前所未有的成就，” Weta Digital CEO Prem Akkaraju 说道。“Weta 的目标一直是启发和激励新一代创意工作者，很高兴 Unity 能继续完成这一使命。我相信未来会有越来越多的内容达到媲美《阿凡达》和《权力的游戏》的水准，而 Unity 正是带领我们让梦想成真的最合适的公司。”

通过这项交易，Unity 将获得：

Weta 世界一流的工程设计人才，这个由 275 位工程师组成的卓越团队因设计、构建和维护 Weta Digital 工具和核心管线而享誉业内；

数十种业内领先的工具，Manuka、Gazebo、Barbershop、Lumberjack、Loki、Squid、Koru 在内的卓越工具将全部无缝集成到 Weta 堪称行业标杆的制作管线中；

支持可互操作式 3D 美术创作的基础数据平台，方便数以万计的美术师无缝协作；

囊括成千上万优质资源的资源库，未来在 WetaFX 团队持续创作世界顶级的 VFX 的过程中，它会不断丰富、壮大。

“Weta Digital 的数十种工具全部建立在相同且统一的管线上，完美体现了其高超水平。分开来看，每种工具本身都非常强大，而作为一个完整平台，它们将极大提升我们的能力，让美术师能够更轻松地实现创意并以前所未有的方式进行协作，” Unity 创作解决方案高级副总裁兼总经理 Marc Whitten 介绍道。“我们非常高兴能与 WetaFX 进行紧密合作，利用这些工具不断推突破美术效果的极限。此外，在为内容创作者完善管线的过程中，我们还会将这些工具开放给 VFX、娱乐以及游戏和其他行业的美术师。”

Unity 和 Weta Digital 将为越来越多的游戏开发者、美术师和潜在的数百万创作者提供非常先进的内容创作工具和基于云的软件即服务 (SaaS) 订阅模式。通过将这些高保真工具和资源移动到云端，Unity 和 Weta Digital 将为创作者提供新的机会，让他们在使用熟悉且喜爱的创作界面的同时，能够利用异常强大的美术工具、程序式构建模块和可扩展内容。创作者将有能力完善流程和简化制作，实现趋于完美且稳定的可预期结果，并最终成功在元宇宙中构建他们自己的天地。