2020 年，在全球事件和新冠疫情的影响下，电子商务用一年时间完成了十年增长。疫情的封锁措施促使人们的购物行为发生了巨大改变，大家纷纷在线搜索特价商品，收集电子优惠券，一场 “购物热潮” 悄然掀起，使用手机移动端进行日常购物的消费者数量突破历史纪录。App Annie 的报告显示，2020 年，对全球大多数市场来说，消费者花在购物应用上的时间增长了 45%，移动购物高歌猛进，人们对移动零售商家的期待也在不断提升。

App Annie 大中华区业务负责人郑伟达受 Google 邀请参与《Google Hong Kong’s Retail Unboxed 2021》线上分享会活动，解读最新移动零售现状。虽然全球已进入后疫情时代，移动购物热潮依然没有放缓迹象，移动设备依旧是吸引消费者的重要工具。2021 年第一季度，人们在购物应用上花费的时间同比增长了 49%。部分市场始终保持着巨大且稳定的增幅，印度的移动购物活动年增长率为 16%，并成为全球第一大市场。印度尼西亚的移动购物活动年增长率最高，达到 87%。一些新兴市场的移动购物活动年增长率也相当可观，比如墨西哥的 59%，巴西的 51% 以及俄罗斯的 50%。值得关注的是，美国和日本等移动成熟的国家也实现了两位数的增长。

从区域层面来看，截至 2021 年 5 月，安卓用户平均每周花在购物应用上的时间总计为 20 亿小时，相较疫情前增长了 51%。整体上，各区域安卓用户每周使用购物应用的时间的变化趋势非常相似，但各区域用户使用购物应用时长达到峰值的时间会不可避免地存在明显的季节性差异，购物应用的用户使用时间会在区域性购物节时达到高峰。亚太地区消费者在 “双十一” 购物节表现强劲，该促销活动由阿里巴巴发起，并被市场上的其他购物应用公司广泛采用。2019 年，阿里巴巴双十一购物节单日商品交易总额（GMV）接近 400 亿美元，我们预计，今年的 GMV 总额将会是 2019 年的两倍，大约可以达到 850 亿美元。

对于下载量爆发式增长的购物应用来说，数字优先的应用商家占据了榜单的主导地位，在前 20 名中占据了 13 席。数字优先的购物体验可以大大增加用户黏性。当下，对传统实体零售商来说，监测同行和数字化颠覆者的用户黏性将是保持移动市场份额的关键，移动零售必将成为下一个风口。

移动购物的 Z 世代用户增长十分迅速，他们更是服装及鞋类购物应用的消费主力。以数字优先购物应用 SHEIN 为例，时尚与网红经济的结合让 SHEIN 成功成为最受 Z 世代欢迎的移动购物应用之一。过去 12 个月，SHEIN 的用户花在这款应用上的时间增加了 215%。2021 年 3 月，超过 88% 的 SHEIN 用户每月至少会使用一次该应用。由此可见，在应用程序中积极运用移动优先的操作手势可以迅速抓住 Z 世代等移动用户的心。移动购物应用的用户使用时长逐年增长，移动零售正在用数据重新定义市场份额。未来，线上与线下零售将深度融合，移动购物无疑将成为消费者的主流购物方式。市场参与者必须以用户体验为中心，不断升级数字优先的用户体验，关注以 Z 世代为代表的移动购物用户的消费潮流，抓住全球增长机遇。