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随着现在科技的进步，科技给我们带来更多的方便，这也是因为科技生活改变我们的生活质量，我们在享受在科技进步带来方便的同时，我们也在创造着科技新技术，在科技日新月异的今天，任何我们觉得不可能的事物，都有可能变成现实， 未来科技给人类留下了无限的想象空间和科研前景。

未来科技，并不是虚无缥缈的猜想和臆想，而是需要人类去研究和发明创造的科学技术，科技发展是个漫长的过程。我们相信科学，更相信科学还需要不断的发展，科学就是不断把未知变为已知，这是我们人类伟大的真谛，也是弘扬探索精神之目的。

BEYOND 聚焦影响力科技、生命科学、新基建智慧城市与生活、未来科技四大领域。未来科技将重点关注：外空间技术，量子计算，基因工程等等，BEYOND 将联合全球高校实验室、知名研究机构，和来自全世界的前沿科技公司，投资机构，大企业创新中心，一起为代表未来的实验性科技技术和应用提供一个舞台，帮助其更快的发掘潜在商业价值。

BEYOND 国际科技创新博览会 2021 将于 12 月 2-4 日在澳门威尼斯人金光会展中心举行，以科技创新和科技对社会各产业的影响力为焦点，聚焦前沿科技，展现科技在现今和未来社会各行业的影响力。BEYOND 将成为澳门连接全球科技创新产业的重要平台，旨在成为全球顶级的年度科技盛会之一，同时还将连接亚太地区和全球科技生态。展区设立近 5 万平面积，覆盖四个极具影响力的科技创新方向，包括生命科学、新基建、智慧城市与生活，未来科学。大会吸引了来自世界五百强跨国企业、独角兽创新公司以及新型初创企业参展；并邀请了全球的生态伙伴、政府代表及国家大使，以及全球资本和媒体参与共谋国际盛事。





加入博览会与中国光大控股有限公司同馆展出

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中国光大控股有限公司

中国光大控股有限公司（股份代號：601788.SH、6178.HK）于 1997 年在香港成立，拥有超过 20 年跨境资产管理及私募股权投资经验，是香港一家以另类资产管理为核心业务的上市公司，母公司为中国光大集团。光大控股通过所管理的多个私募基金、创投基金、产业基金、夹层基金、母基金、固定收益和股票基金等，与投资者共同培育了众多具高增长潜力的企业，同时还配合中国企业的发展需求，将海外的技术优势与中国市场相结合，为中国及海外投资者提供了多元化的金融服务。截至 2020 年 12 月 31 日，光大控股共管理 78 只基金，已完成募资规模港币 1,828 亿元。通过所管理的基金和自有资金，光大控股已分别在中国及世界各地投资了包括银联商务、金风科技、中节能风电、华灿光电、华大基因、贝达药业、美中宜和、先健科技、分众传媒、爱奇艺、商汤科技、蔚来汽车、阿尔巴尼亚首都机场、挪威 Boreal 公交公司、美国 BPG 集团、美国 Wish 电商平台、Xjet 3D 打印、Satixfy 等在内的超过 300 家企业，投资产业覆盖房地产、飞机租赁、医疗健康、养老产业、新能源、基础设施、高端制造业、高新科技、文化消费等，其中有超过 150 家企业已通过在中国及海外市场上市或并购转让等方式退出。

光大控股母基金是光大控股旗下股权母基金管理机构、政府引导基金市场化运作和创新创投资源聚合平台，专注于与地方政府、金融控股平台、金融机构以及大型国有企业组建产业母基金，通过投资子基金和直投方式带动地方产业发展，放大财政、国企资金规模，促进地方经济发展与招商引资。光大控股母基金目前共管理 8 支母基金，1 支直投基金，10 个跨境投资组合，总规模超过 239 亿元人民币。已投资超过 75 个子基金/直投项目，拥有超过 900 个底层项目。

BEYOND 国际科技创新博览会将吸引全球超 20000 名科技创新专业观众参与，同期线上线下的双重形式举办数十场主题论坛，涵盖科技女性、智慧医疗、智慧医疗学科新进展、建筑科技、智慧出行、绿色经济、医药医疗技术设备创新论坛、元宇宙、人工智能、智慧物流、农业科技、创新药及生物医疗技术论坛、天使投资峰会、智慧生活、食品科技、机器人等垂直领域，以及国际投融资峰会，国际资本对接会，创新路演等等，邀请全球顶级嘉宾参与分享行业风向以及创新趋势，共赴这场全球科技创新者盛会。在 BEYOND 国际科技创新博览会上，大家可以深入了解中国光大控股的科技创新理念与实践。

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