2021 年 11 月 9 日，BEYOND 国际科技创新博览会线上大会开幕式正式举行。旨在成为亚太地区最具影响力的科技创新博览会，本次线上大会开幕式邀请到了西门子全球执行副总裁、西门子大中华区总裁兼首席执行官肖松博士；平安集团联席首席执行官陈心颖；联合国驻华协调员 Siddharth Chatterjee（常启德）；谷歌亚太区总裁 Scott Beaumont；汇丰亚太区联席行政总裁廖宜建；艾社康董事长、主席、中美健康峰会组织理事长威廉·哈兹尔廷；NVIDIA 亚太区销售与营销副总裁 Raymond Teh等重量级嘉宾（以上嘉宾排序按照开幕式演讲顺序排列）。

这次 BEYOND 线上大会还特别邀请到鸿海富士康科技集团创办人郭台铭，他也特别寄语亚太地区科技行业的未来发展潜力。

本次开幕式主题为 “What’s Next?”，嘉宾们就包括产业数字化，投资方向，可持续发展，虚拟世界等多个领域，以及科技对人们生活和各种产业的影响畅所欲言。以下是各位嘉宾开幕式主题演讲的金句集锦。嘉宾演讲视频和全文将持续奉上。

西门子大中华区总裁兼首席执行官肖松博士谈论了数字化技术在不同领域里蕴含的巨大潜能。“今天，人类正面临严峻挑战，新冠疫情的持续蔓延，城市化、全球化、人口变化、气候变化……为了应对这些挑战，我们需要释放数字化的潜能和推动经济支柱产业的变革。” 他坚信数字化转型是所有市场产业乃至社会经济实现高质量增长、碳中和以及韧性发展的必由之路。

平安集团联席首席执行官陈心颖分析了产业数字化中的新机遇。她认为：数字化已不仅仅是电子商务和网上购物这么简单，任何事物都能被数字化，甚至是专业性服务。在她看来：“未来 5 到 10 年中的机遇在于，数字化工具的产业化以及如何在产业中深度运用数字化来变革产业当前的构建方式。供应链将会改变、我们对传统产业的定义将会改变，如果能把每种能力都数字化，然后在生态系统中重建它们，这将是全新的机遇”。

联合国驻华协调员 Siddharth Chatterjee（常启德）就可持续发展问题进行了分享。他认为：可持续发展对人类有利、对企业有利，这正是影响力投资者们所寻找的，中国和世界各地的各大公司也已做出许多贡献，提出新的想法、让可持续发展目标成为企业发展目标。

谷歌亚太区总裁 Scott Beaumont 发表了名为《英杰云起 疫情背景下亚洲引领技术发展》的主题演讲。他认为：技术对许多人来说非常重要，并且在亚太地区尤为如此，自疫情爆发以来，其中有 2.7 亿人成为了网络新用户。“在亚洲，计算机技术的前沿就在于此，再加上市场机会和金融资本均已成熟，因此对该区域的企业家而言 ，现在是进入这一市场的最佳时机和绝佳机会。”

汇丰亚太区的联席行政总裁廖宜建谈到了企业数字化转型中面临的挑战。“数字化转型不再是企业们的可选操作，而是必然之举。” 在他看来，数字化转型调整为各大企业带来了新的复杂性：各种组织，无论大小，都想搞清楚如何才能在变化中处于领先，如何掌握能帮助他们的技术。这些都将是企业未来面临的挑战。

艾社康董事长、主席及中美健康峰会组织理事长威廉 · 哈兹尔廷就生物科学领域发布了相关主题演讲。他在演讲中指出：就从事科学和技术工作而言，再也没有其它比当下更加激动人心的时刻。“它不仅限于卫生和农业方面，也不局限于研究自然，还体现在物理学、化学以及纳米材料方面，并且我们还在探求如何同生灵所使用的方式那样掌控原子世界。它跨越了这些学科的组合。我们正在见证此类进展以及由此产生的创新成果的突破，而这正是不同技术交叉融合造就的成果。我预计未来 20 年间，这将是一项巨大创新，它将涉及多个国家，其影响也将波及整个世界。”

NVIDIA 亚太区销售与营销副总裁 Raymond Teh 谈论了人工智能、虚拟现实和物联网等话题。他认为：得益于技术的进步，企业创新和市场开发都在加快，数字化转型将会持续。先进技术会持续给人们的生活和运营模式带来改变，同时也为全球商界带来巨大商机。“NVIDIA 正在推动下一个计算时代的到来”。

鸿海富士康科技集团创办人郭台铭就未来科技趋势这一话题进行了分享。他认为亚太地区、中国大陆和两岸三地会是科技发展最有潜力的地区之一，更是引领产业创新科技的重要区域。因此他相信亚太地区需要一个国际化的科技平台将亚太创新推向全球，发现和聚集更多全球创新。

在随后 “下一个蓝海投资” 议题讨论会上，Infinity 集团创始人及管理合伙人 Amir Gal Or (高哲铭)、 500 Startups 创始合伙人兼首席执行官 Christine Tsai（蔡李成美）、纪源资本 (GGV Capital) 管理合伙人 Hans Tung(童士豪) 就未来风险投资的机遇与挑战进行了讨论。

对于未来所面临的挑战，童士豪认为风险投资正在面临规模化和全球化问题。伴随着新基金的不断出现和大量资金涌入到风险投资领域，风险投资需要思考应对当下行业变革所带来的挑战。同时，大部分风险投资基金根生于本土，他们需要面对全球化的挑战。高哲铭认为，风险投资面临的最大挑战是企业估值过高和外部竞争的加剧。

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