华为公司宣布，近期会向中国数百所应用型本科院校、中高等职业技术院校的 2000 名 STEM 领域女学生捐赠共价值 100 万人民币的职业技能考试资格券，旨在推动更多女学生加强职业技能，进入科技行业，为世界创造价值。

该捐赠项目是华为女性开发者计划推动的项目之一，主要面向已经申报华为 1+X 移动应用开发职业技能等级证书的试点院校。这些院校可向华为免费申请移动应用开发职业技能考试券，然后发放给本校计划参加考试的女学生。考试面向移动应用开发、智能产品开发、软件技术、人工智能技术服务、物联网应用技术等专业的学生。华为还会在考试前，针对报考院校，提供专门的师资培训及配套教学材料。

四川轻化工大学计算机科学与工程学院吴亚东院长表示：“非常高兴看到华为女性开发者计划走进高校。毕业后，真正进入到科技领域从业的女性比例远小于学校期间的 STEM 领域的女性比率。在校和求职阶段，如何完成进入科技产业的准备，也是我们学校一直关心的话题。我相信，通过这样的项目，我们可以鼓励更多女生在技术上快速成长，做好职业规划，更好地发挥自我价值。”

除了考试券捐赠，华为开发者学堂还会同步在官网上线多门针对开发者的课程，包括《科技产业中的女性力量与女性发展》、《移动端 UI 设计全攻略》等，并针对所有开发者进行为期两个月的专属优惠计划。

华为董事、高级副总裁陈黎芳女士表示，“在数字时代，女性力量当然是科技产业的基石，女性参与和女性能力的推动，为科技带来更多可能，给世界带来技术和商业的双重价值进阶。华为致力于支持更多优秀的科技女性，为她们提供更多的机会和平台，展现女性力量，引领我们走向更繁荣、更平等的未来。”

华为于 2021 年三月启动了华为女性开发者计划，并持续开展各种规模的活动，以支持和赋能行业中的女性，包括在 HMS 全球应用创新大赛中设立科技女性奖项，开展线下的女性开发者赋能活动，以及为优秀应用、潜力应用的女性开发者提供宣传激励和官方活动邀约等。

目前，华为已经在爱尔兰、阿根廷、孟加拉、肯尼亚、南非等多个国家开展女性数字技术赋能项目。