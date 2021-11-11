近日，静态 CT 设备公司北京纳米维景科技有限公司（简称 “纳米维景”）宣布完成近 5 亿元人民币 C 轮融资。由某知名投资机构领投，比邻星创投、恒旭资本、北极光创投跟投，原有股东夏尔巴投资继续加持。华兴资本担任本轮融资的独家财务顾问。

本轮资金将加速公司 “复眼” 系列静态 CT 产品临床试验、产品迭代和商业拓展，推进纳米维景持续自主研发静态 CT、实现开辟超高端医学影像临床应用新场景的伟大愿景。

纳米维景致力于全球首款静态 CT 的研发和商业化。针对传统 CT 的机架高速旋转所带来的离心力过大、探测器拓宽造成的成像畸变两大痛点，纳米维景开创性地自主研发并落地了具有颠覆性创新的无滑环多源静态 CT 系统设计。全新的系统设计可实现 10 倍于传统螺旋 CT 的时间分辨率提升。其首个产品 “复眼 24” 多源静态 CT 应用独家研发的高密度光子流探测器，使整体体素空间分辨率相比传统螺旋 CT 提升 64 倍。时间/空间分辨率的巨大提升使得通过 CT 进行器官实时成像、在体观察人体精细结构并发展无创病理学诊断成为可能，这对临床医学具有极为重要的意义。

目前 “复眼 24” 已经进入临床试验阶段，该公司的下一代产品 “复眼 36” 及 “复眼 108” 预计也将很快迈入临床阶段。纳米维景自主研发静态 CT 所需全部核心零部件，实现了从关键材料研发到整机组装的完整自有供应链体系，建立了极高的技术壁垒。公司产品定位高端影像市场，未来将与国内外多家顶级医院、医学研究机构及临床专家合作共同开拓高精度影像的临床辅助诊断需求，并逐步向下沉医院辐射。

纳米维景联合创始人兼 CEO 李运祥先生表示：“我国 CT 设备升级换代和高端产品国产替代需求空间巨大，目前国内 80% 的 CT 市场均被国外品牌占据，未来，随着国内芯片、探测器等 CT 相关技术的发展和突破，越来越多的高性能国产 CT 设备将在国内市场占据一席之地。感谢新老股东的支持，纳米维景将秉承技术创新的理念，不断夯实技术壁垒，助力我国医疗卫生事业持续高质量发展。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。