近日，铨融（上海）医药科技开发有限公司（简称 “铨融医药科技”）宣布完成数千万元 B 轮融资，由楹联健康基金和惠每资本联合领投。凯乘资本（WinX Capital）继续担任独家财务顾问。

铨融医药科技以支持临床研究服务为核心，通过提供不断更新的临床研究数字化解决方案，帮助申办方、医院、CRO、SMO 等客户在临床项目管理中做到流程化、自动化、规范化，为临床研究各个环节提质增效。

铨融医药创始人杨帆表示：衷心感谢楹联健康基金和惠每资本的投资以及老股东的支持。我们将继续为数智化临床试验提供更优的创新解决方案，赋能申办方、CRO、SMO 及医院，让临床试验更加高效更加透明更加智能。继续做数智化临床试验的中国解决方案领导者。

楹联健康基金表示：临床试验行业受信息隔离、不透明困扰，数智化是大趋势。铨融医药整合了丰富的临床资源，产品设计尊重临床，将有力推动临床试验数智化。楹联健康基金愿和公司共同努力，整合资源，为行业赋能，提升临床试验行业整体效率和质量。

惠每资本表示：临床研究的效率与质量在医疗临床创新中至关重要。铨融医药科技通过开发研究中心快速启动、研究药物管理、遗传办申请备案及受试者访视管理等系统的细分服务模块，可大幅提升临床试验的执行效率、并提升项目质量，从而赋能医疗创新企业，加速医疗创新产品进入临床使用，最终通过解决临床未满足的需求，造福广大患者。惠每资本因此坚定地选择与铨融医药科技携手，期待能进一步推动中国医疗临床创新。

WinX Capital 凯乘资本表示：中国医药行业正处于高速发展期，企业产品管线陆续进入临床试验阶段，如何在激烈竞争中保证临床试验的质量和效率是摆在各家药企面前亟待解决的难题，铨融医药作为临床研究信息化解决方案提供商，依托泰格医药、普蕊斯提供的战略协同合作资源，叠加泰福资本、幂方资本、楹联健康基金和惠每资本这些专业明星基金的全面支持，铨融医药未来发展不容小觑。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。