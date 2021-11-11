东南亚电商巨头 Shopee 于今日宣布了史上最大规模 11.11 大促火爆开场：开局 5 分钟售出商品 1100 万件，首 2 小时平台访问量涨至平日 5.5 倍，再度见证了东南亚消费者极大的网购热情。

以下为大促首 2 小时中国跨境成绩一览：