东南亚电商巨头 Shopee 于今日宣布了史上最大规模 11.11 大促火爆开场：开局 5 分钟售出商品 1100 万件，首 2 小时平台访问量涨至平日 5.5 倍，再度见证了东南亚消费者极大的网购热情。
以下为大促首 2 小时中国跨境成绩一览：
- 3C 电子、美妆护肤、居家生活、时尚配饰为最受欢迎跨境品类；
- 国货品牌获消费者热捧：
- 国牌 3C 依然抢手，其中知名手机品牌 realme 于 Shopee 跨境独家首发新品 realme narzo 50i，2 小时内于马来西亚市场售出超 5000 台；
- 东方美妆风席卷南洋，菲鹿儿、Pinkflash、完美日记等中国美妆品牌热销；
- 花样国货引发东南亚囤货潮：
- “宅” 生活推动居家焕新，家用地垫、3D 墙贴、多层收纳盒等商品跻身榜单；
- 疫情常态化下个人防护意识增强，鼻喷壶、口罩挂绳等纷纷热卖；
- 大促直播助推跨境出单：首 2 小时多个跨境热销爆品出自直播间，某跨境发饰卖家通过 Shopee Live 在泰国市场售出近 8000 件商品；
- 首次参与 11 大促的跨境新卖家表现亮眼，首两小时单量达平日全天 2.5 倍。