近日，专注于高通量单细胞多组学平台产品的新格元生物科技有限公司（简称 “新格元生物”）宣布完成近亿美元 B 轮融资。本轮融资由清池资本领投， 晨壹投资、和玉资本（MSA）及现有股东夏尔巴投资、礼来亚洲基金（LAV）、ARCH Venture Partners、晨岭资本（CDG Capital）、鼎晖投资、超弦基金（SuperString Capital）、3w Global Investment、软银中国资本等共同参与。本轮募集的资金将用于继续打造高通量单细胞多组学平台的产品开发及全球商业化；并推进创新型单细胞产品的临床转化。

新格元生物董事长兼 CEO 方南博士表示：“成立新格元的初衷就是将这一创新性的技术尽快推向临床应用，包括精准医疗及创新药的研发，造福更多患者。本轮融资完成后，新格元将投入更多资源进行现有产品的换代升级及新产品的研发，临床类产品的报证工作，创新药的开发及海外市场的拓展。新格元秉持 ‘格物致知，识微通元’ 的创新理念，致力于发展简便可靠的高通量单细胞组学技术，使之成为新一代细胞和分子病理及血液检测手段，让单细胞组学以高精确度、高灵敏度和高分辨率服务于精准医疗，药物开发，及健康管理等领域。新格元生物也将持续提升高通量单细胞测序平台产品的性能及持续降低生产成本，从而实现进口替代，增强本土企业的竞争实力，助力中国生物医药行业在科研和临床上的长期健康发展。”

清池资本创始人李彬博士表示：“单细胞测序技术近年来异军突起，在科研、临床诊断、药物研发领域的应用日趋广泛、精深。我国单细胞测序产业起步较晚，目前应用的单细胞测序设备和试剂大多依赖进口。作为国内单细胞测序行业的佼佼者，新格元率先搭建起国内第一个历经商业化验证的单细胞测序平台。方南博士领衔的科学家创业团队，自主开发了微流控芯片技术，突破了常规单细胞测序技术在周期、通量和成本等方面的瓶颈。在全流程解决方案、自动化和灵活性、数据精准处理解决等方面直追海外领先技术。清池资本有幸在新格元快速发展时期成为公司的股东，我们希望能够持续的支持公司开发创新技术，推进产业落地，助力公司打造国际领先的单细胞测序平台。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。