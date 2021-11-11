Strategy Analytics 汽车信息娱乐和车联网服务最新发布的研究报告《汽车导航和基于位置的服务》审视了导航和基于位置服务的市场现状，以及谷歌进入 OEM 领域如何改变该细分市场的动态。该报告还分析了谷歌的 Android Automotive 操作系统（AAOS）被 OEM 的采用状况，以及平台上默认使用谷歌地图如何为这个已经众人皆知的服务带来更大的战略优势。

Strategy Analytics 信息娱乐和车联网服务高级分析师 Edward Sanchez 表示：“安卓从简单的智能手机映射解决方案向全嵌入式操作系统的转变，确实动摇了信息娱乐和导航领域。随着几家新的 OEM 厂商对该平台的承诺，谷歌的服务显然将成为一股不容小觑的力量。”

“谷歌积极进入汽车领域，为该市场的传统企业敲响了警钟。那些认为该公司在这一领域的雄心会随着 Android Auto 而终结的人是大错特错的。如今市场格局已完全不同，而成功的关键将是不断的创新。”

该报告还包括 2020-2028 年全球和区域导航设备的预测，4G 和 5G 连接和智能手机映射预测，以及主要 OEM 和导航&基于位置的服务提供商（如谷歌、HERE、Mapbox 、NNG 等）的最新发展状况。