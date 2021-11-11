近日，手机指纹识别厂商印象认知宣布完成近亿元 Pre-B 轮融资，投资方包括安芙兰资本、联创资本、陕西渭南相关引导基金、中科创星等。本轮融资主要用于技术研发和业务开展。

从 2013 年成立至今，印象认知始终专注于指纹识别的研发，当前主要围绕手机指纹传感器、模组及相关算法进行研发及市场拓展。印象认知已经与三星、京东方等主要屏厂，华为、OPPO 等主要手机厂商签署开发协议合作开发手机指纹识别模组，预计 2022 年实现手机指纹识别相关产品的量产。印象认知在北京、纽约、首尔设有全资子公司和办事处，研发中心位于北京，是一家拥有自主核心技术的生物识别方案提供商。

手机屏幕有 LCD 屏和 OLED 屏两种屏幕，据 CINNO Research 月度国内手机销量监测数据显示，2021 年上半年中国市场智能手机销量约 1.6 亿部，同比增长 12%；其中 OLED 智能手机销量占比 51%，超过 LCD 屏幕占比，这代表 OLED 屏幕已经成为智能手机的主流屏幕。

据印象认知董事长王曙光博士介绍，基于 Pol-less 的手机 OLED 屏是手机 OLED 屏的发展趋势。目前 OLED 带有偏光片，偏光片消耗了 OLED 的发光、增加了屏幕的厚度。为了适应更薄、更低功耗、可弯折等刚性需求，OLED 产业出现了去偏光片技术。印象认知的 MAPIS 技术是目前最优的支持 Pol-less 屏的屏内光学指纹识别方案。这意味着随着产品的量产，印象认知的营收会快速增长。

印象认知副总裁徐昊景谈到，印象认知从 2016 年开始已经分别和主要屏厂建立了研发合作关系，包括三星显示（SDC）、京东方（BOE）、LG 显示（LGD）、国显维信诺、天马微电子等，进行了多年合作开发，先后投入 1.5 亿人民币开发 MAPIS 技术，经过几年的验证，目前已经全部开发成功，完成了量产准备。

此外，除了手机，印象认知可以为笔记本电脑、Pad、指纹锁等等智能设备提供先进的生物识别方案，包括全球最薄的光学屏下指纹传感器、同时支持 CMOS 和 TFT 大面积屏下指纹方案、独特的全面屏屏下摄像头设计方案等等。目前公司正全力以赴开拓基于 Pol-less 技术屏幕的手机指纹识别市场。

印象认知组建了以基础研究部和产品开发部为核心的研发团队。其中基础研究部以北大、清华、中科院等高端人才组成；产品开发部以华为、联想、锤子等业界资深手机开发人员为主，把研究中心的创新成果转化为产品，有丰富的量产经验。技术所有人及公司创始人王曙光 1999 年博士毕业于北京大学，20 多年来一直从事指纹识别相关研究，对于行业现状有着深入的理解并对未来技术发展趋势有着独到的见解。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。