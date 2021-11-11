近日，深耕肿瘤精准免疫诊疗服务的生物高科技企业深圳裕策生物科技有限公司（简称：裕策生物）宣布完成近亿元人民币 C+轮融资，由深圳繸子财富独家投资，新一轮的融资将加速推动以肿瘤免疫为核心的 “临床精准诊断”+“免疫药物研发服务” 双轮驱动战略，构建国内首个基于隐私计算和数据安全的肿瘤免疫诊疗大数据开放平台。

经过多年的发展，裕策生物已经建立起了包括肿瘤基因组学、转录组学、血浆蛋白组学、病理/多标病理等多方位多组学实验平台，为临床提供包括肿瘤免疫用药指导、严重不良反应预测、MRD 复发监测等在内的 LDT 检测服务和 IVD 产品报证。随着公司免疫药物研发服务的日趋成熟，本轮融资后将进一步发力相关市场的拓展，为药企探索、验证最有效的靶点和标志物，设计、实施最高效的临床方案，与全球学术伙伴、行业伙伴一道推动肿瘤精准医学的发展，使更多肿瘤患者获益。

裕策生物创始人兼 CEO 高志博博士表示，非常感谢繸子财富对公司发展的认可，肿瘤免疫治疗是当前国际抗癌研究和产业化的热点，承载着 “治愈” 肿瘤的希望。目前免疫 biomarker 的研究趋势，整体上呈现出从宏观到微观、时间上从静态到动态、功能上从 “预测” 到 “预判” 的变化趋势。裕策生物一直以 “让肿瘤免疫更有效” 为使命，坚定不移深耕肿瘤免疫领域，从肿瘤精准免疫诊断产品开发和肿瘤免疫药物 CRO 服务两个方面，不断精进技术和产品，打造中国肿瘤免疫诊疗第一品牌。

对于投资裕策生物，繸子财富副总经理吴杰表示，精准医疗是对现有医疗模式的革命性创新，肿瘤因其复杂和难治性，是精准医疗研究的前沿领域。它以基因测序技术的快速发展、诊断手段的精准丰富、临床药物的靶向明确、生物医学分析的不断深入和生物大数据云计算技术日新月异为前提，引领现有的通用性医疗模式逐步转换为高度个性化的医疗模式，未来必将吸引市场资本的高度关注。而裕策生物拥有国际领先的肿瘤新生抗原检测和鉴定平台及数据库，将为中国肿瘤精准医疗领域奠定坚实的基础。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。