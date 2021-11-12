移动数据和分析公司 App Annie 发布了 2021 年 10 月中国厂商及应用出海收入 30 强榜单。以下是报告主要内容：

10 月中国游戏厂商出海收入排行榜

根据 App Annie 数据，10 月游戏出海发行商头部变化不大，FunPlus 得益于多款游戏的优异表现重回榜首，腾讯及米哈游紧跟在后。三七互娱及莉莉丝分别位列第 4 及第 5。FunPlus 除了几款耳熟能详的 SLG 入榜外，其农场模拟经营游戏《Family Farm Adventure》也进入游戏出海 Top 30，上线至今约半年时间，目前稳固在美国游戏畅销榜 100 名内。此品类为传统欧美厂商较为强势的类型，国内厂商能在此赛道中做出成绩实属不易。

悠星网络的《明日方舟》在日服、国际服推出覆潮之下（Under Tides）及 2021 大感謝祭・秋等限时活动，提供活动限定的卡池及限时礼包，在日本及美国的收入涨幅将近 170%。至此，悠星网络在出海榜也提升 5 位，来到第 14 名。乐元素本月上升 1 名，其《偶像梦幻祭 2》在日本收入上涨约 15%，在韩国则是有 40% 左右的涨幅。两家发行帝国养成角色扮演游戏的出海厂商龙腾简合和创酷互动靠此一品类持续吸金：龙腾简合的《King’s Choice》美国月收入环比增长超过 50%，创酷的《叫我官老爷》在日美收入持续提升。本月最大亮点是星辉游戏，排名提升 15 名，并首次进入出海榜单位列第 25。星辉旗下《枫之谷 R：经典新定义》于九月底上线，此一经典 IP 搭配放置玩法一上线即占据台湾市场 iOS 游戏畅销榜 Top 1 的位置长达 19 天，至今仍稳坐前 5。

10 月中国游戏厂商应用出海收入排行榜

10 月出海游戏 Top 30 榜单头 10 位变化甚微，PUBG 与原神在冠亚军位置互相追赶，最终 PUBG 胜出带来了 10 月 Top 10 的排名变化。

榜单从第 11 名开始出现比较明显的变化，《偶像梦幻祭 2》急攀 9 位，RDP 在中日韩 3 国均有升幅，韩国市场的多个数据指标也有正向表现。根据 App Annie 10 月数据显示，11 位以后的产品也有不少突破千万美金单月营收，可见中国出海获得商业成功的案例越来越多。在榜单尾部也出现了表现出色的产品，《明日方舟》Arknights 和《Family Farm Adverture》分别急升了 19 位和 8 位进入 AppAnnie 10 月出海游戏 Top 30。在比较这 3 款产品的更新时间线时，我们观察到部分地区对于版本内容消耗较快，厂商及时提供内容更新与利用活动进一步刺激用户参与度，响应积极迅速，这也是游戏获得良好市场反应的原因之一。

在 Top 30 中国出海游戏榜单中，有 4 款游戏来自 FunPlus， 让 FunPlus 在 10 月成为中国出海游戏厂商 10 月冠军，为第四季度迎来了一个良好开端。

注：上述数据基于 App Annie 对截至 2021 年 11 月 10 日的所有时间段的当前估算数据。