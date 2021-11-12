11 月 12 日，科镁联生物（Cargene Biopharma Inc.，以下简称 “科镁联”）宣布完成 1860 万美元 Pre-A 轮融资。本轮融资获得多方超额认购，由博远资本领投，联想之星、汇鼎投资及其他投资者参投。

科镁联由致力于在全球范围内创建并孵化生物医药企业的 EVX Ventures 孵化而来。EVX 瞄准颠覆性平台技术与新型治疗方式，已相继在中国、美国、新加坡成功孵化出多家企业。

科镁联自主研发的 OSCAR 算法与 SMoP 药效团（pharmacophore）设计平台无缝衔接，正针对心血管、纤维化及肺部疾病快速开发高效、特异且稳定的新型寡核苷酸药物。

科镁联还在开发将寡核苷酸靶向递送到多种器官与组织的技术，以及用于提高寡核苷酸药效的新型核苷。本轮募集资金将用于推进中美两国研发中心的建设，公司管线中主要品种的 IND 申报，以及加速公司的技术开发。

科镁联首席运营官张雪峰表示：“寡核苷酸具有靶向体内任何基因的潜力，而且可以开发出长效剂型，尤其适合慢性病、遗传病的治疗。科镁联积极响应健康中国规划纲要，正在通过对全球资源的充分调动，力争为多种大病慢病开发出疗效高、成本低、‘老百姓吃得起’ 的药物，以普惠大众，改善包括中国患者在内的千百万人的生活”。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。