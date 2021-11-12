11 月 11 日，哈啰电动车发布双十一战报：双十一期间，哈啰两轮电动车列直播汽车（大出行）总榜第一，天猫店铺榜销量电动车行业排名第二，GMV 行业排名第三。这仅是哈啰电动车的天猫双十一首秀。这也意味着，成立仅一年的哈啰电动车，已经正式成为两轮电动车行业一股新势力。

服务创新，销售霸榜

据哈啰电商负责人张俊介绍，今年双十一电动车的销量呈现出 “杠铃式” 爆发的特点。第一波销售高峰出现在 11 月 1 日至 3 日，哈啰电动车成为两轮车品类 “明星品牌”、“超高速增长品牌”，持续占领 “成交 TOP 榜” 前五。哈啰电动车此时段累计销售件数行业第二，单店成交额居行业第三。

第二波销售高峰来自 11 月 10 日，随着薇娅等主播的加入，哈啰电动车智能、时尚、品质感且兼具性价比的产品特点被更多用户关注到，线上销售迎来第二波爆发。天猫数据显示，10 日起，哈啰电动车的销量就一直霸榜电动车行业第一，大出行第二，大出行行业店铺直播销量仅次于特斯拉。

火爆的线上销售背后，是哈啰电动车对线上用户体验的深刻洞察。因交付、体验、售后上存在很多短板，电动车一直被认为是电商领域的 “最后一片蓝海”，线上渗透率远低于 3C、家电等其他商品品类。

为了让用户的线上购买有更好的体验，哈啰电动车在此次双十一祭出两大 “杀手锏”。一是在重点城市投入自营仓，实现哈啰直送，首创核心区域 72 小时确保送达的行业新模式。此外，下单用户也可以选择 “线上下单、线下提货” 的新零售模式，既能享受线上下单的便利，又能实现附近哈啰门店的试骑。

电动车行业 “新势力”

据行业人士介绍，相较于今年的 618，或过去的电商节，今年双十一的电动车销售还呈现出一个明显的特征：即以哈啰为代表的电动车 “新势力” 的崛起。据介绍，以 618 为例，天猫销售前五的品牌中，只有两家与电动车传统排名接近，其他均为不知名淘品牌；双十一时，销售额 top 前三均为哈啰、九号、小牛等造车新势力。

这也意味着电动车实力品牌的正式入场。张俊表示，电动车新势力之所以在电商渠道取得这么好的成绩，除了新品牌能从机制上快速衔接线上化新渠道，更是因为以哈啰为代表的电动车企业，能更关注用户的体验，从研发开始，到交付到用户手中，能够全周期的关注到用户体验的点点滴滴。

哈啰出行于 2020 年 7 月正式进军自主品牌的电动车业务。哈啰执行总裁李开逐日前发出的内部全员信显示，哈啰电动车用一年时间，在销量和线下门店拓展上取得了传统品牌多年积累的成绩。2022 年，哈啰将基于产品的智能化、时尚化做更多的创新，同时通过新零售、新服务模式更好的去服务用户。据悉，为了加强在生产端的能力，哈啰电动车已在天津、无锡建成两个 “超级工厂”，快速获得了稳定的生产能力。

帮助线下门店转型

2021 年度，哈啰在全国开出 3000 多家高质量的专卖店，拓店速度行业第一。

作为传统电动车门店转型代表，哈啰杭州金禾街旗舰店店主魏建芳对哈啰速度感触极深。其经营电动车产品十几年，传统售卖模式下每天坐店等客户上门，同时受上游渠道压力，需要进行大量的备货，带来了极大的经营压力和仓储成本。

“哈啰给我们带来最大的改变是从以前坐在家里等客上门的 ‘坐商’ 变成了 ‘行商’，实现了低库存，甚至零库存售卖，我们可以依靠哈啰巨大的平台流量导入，也能够通过手机营销工具服务门店周边的意向用户”，魏建芳表示，双十一大促期间，这种流量赋能变得更为直接有效。

哈啰对外招商资料显示，降低获客成交成本和终端数字化管理系统成为门店升级的重磅内容。一方面，哈啰电动车搭建自有+外部线上平台引流，并通过流量分发触达到实体门店；另外一方面，面向门店提供终端数字化管理后台，实现对门店进销存、财务、订单和用户服务响应等一站式管理，实现敏捷销售，降低门店经营压力。

和哈啰合作一年多，魏建芳已经开出了今年的第二家新店，自去年合作以来，目前门店平均每天销量相比合作之前翻番，相比传统开店模式她的收入增长至少 50%。“一天卖出去十几台成为家常便饭，很多顾客是通过线上下单线下提货的新零售方式购买电动车的”，魏建芳表示。