近日，标新生物医药科技（上海）有限公司（以下简称 “标新生物”）完成了逾亿元 Pre-A 轮融资，本轮融资由沂景资本领投，倚锋资本和约印医疗基金跟投。本轮融资将用于其核心项目 GT919 临床 I 期研究，以及肿瘤、自身免疫疾病等项目的临床申报研究和后续管线的开发。

标新生物成立于 2020 年，是一家专注开发口服抗肿瘤和自身免疫疾病领域潜在”first-in-class” 或”best-in-class” 蛋白降解药物的新药研发公司，该公司同时拥有分子胶和 PROTAC 两个开发平台。董事长兼首席执行官杨小宝博士是蛋白降解剂设计和药物化学的资深专家，曾在跨国药企、国内制药企业和国内外顶尖实验室工作，具有丰富的小分子蛋白降解剂开发经验。

靶向蛋白降解技术是一项极具创新性和挑战性的前沿技术，只需催化活性、无需高亲和力的结合口袋等特点，使得其可以靶向多种不可成药靶点并克服小分子药物的多种耐药性，而且得以在较低剂量发挥作用，从而使该技术成为近年来小分子新药研发市场的宠儿。

标新生物表示，将继续加速产品的临床注册进程，丰富技术储备，进一步致力推动中国蛋白降解药物的发展。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。