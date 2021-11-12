每日优鲜发布了 2021 年第三季度财报。报告显示，该公司第三季度总净营收为人民币 21.219 亿元（约合 3.293 亿美元），同比增长 47.2%；归属于普通股股东的净亏损为人民币 9.737 亿元（约合 1.511 亿美元），与 2020 年同期归属于普通股股东的净亏损人民币 6.162 亿元相比有所扩大；不按美国通用会计准则，归属于普通股股东的调整后净亏损为人民币 8.865 亿元（约合 1.376 亿美元），相比之下 2020 年同期归属于普通股股东的调整后净亏损为人民币 4.699 亿元。

第三季度，每日优鲜总 GMV 达到人民币 25.729 亿元（约合 3.993 亿美元），与 2020 年第三季度的人民币 18.247 亿元相比增长 41.0%；完成的订单总数达到 2870 万份，与 2020 年第三季度的 2140 万份相比增长 34.4%；每份订单的平均价格为人民币 88.4 元（约合 13.7 美元），与 2020 年第三季度的人民币 84.0 元相比增长 5.2%。

截至 2021 年 9 月 30 日，每日优鲜已经将其按需分布式迷你仓（DMW）业务扩大到了覆盖 17 个中国城市，每个分布式迷你仓的平均面积达到了 356 平方米，与去年同期相比增长 13.2%。在 2021 年第三季度，每订单的平均交付时间为 36 分钟，相比之下 2021 年第二季度为 37 分钟。

截至 2021 年 9 月 30 日，每日优鲜已经达成了在 18 个中国城市运营 73 个智能生鲜超市的合约，并已在 13 个中国城市开始运营 52 个智能生鲜超市。

截至 2021 年 9 月 30 日，每日优鲜已经与 11 个超市达成合约，向其提供零售云服务。

每日优鲜预计，2021 年第四季度净营收将达到人民币 22.32 亿元至人民币 23.15 亿元之间，同比增长约 35% 至 40%。