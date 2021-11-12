2021 年 11 月 9 日，BEYOND 国际科技创新博览会线上大会开幕式正式举行。作为亚太地区最具影响力的科技创新博览会，本次线上大会开幕式邀请到了包括：西门子全球执行副总裁、西门子大中华区总裁兼首席执行官肖松博士；平安集团联席首席执行官陈心颖；联合国驻华协调员 Siddharth Chatterjee（常启德）；谷歌亚太区总裁 Scott Beaumont；汇丰亚太区联席行政总裁廖宜建；艾社康董事长、主席、中美健康峰会组织理事长威廉·哈兹尔廷；NVIDIA 亚太区销售与营销副总裁 Raymond Teh、鸿海富士康科技集团创办人郭台铭等重量级嘉宾（以上嘉宾排序按照开幕式演讲顺序排列）。

本次开幕式主题为 “What’s Next?”，嘉宾们就包括产业数字化，投资方向，可持续发展，虚拟世界等多个领域，以及科技对人们生活和各种产业的影响畅所欲言。

西门子全球执行副总裁、西门子大中华区总裁兼首席执行官肖松博士谈论了数字化技术在不同领域里蕴含的巨大潜能，以下为该话题的核心内容：

今天，人类正面临严峻挑战，新冠疫情的持续蔓延，城市化、全球化、人口变化、气候变化……为了应对这些挑战，我们需要释放数字化的潜能和推动经济支柱产业的变革。我坚信数字化转型是所有市场产业乃至社会经济实现高质量增长、碳中和以及韧性发展的必由之路。 数字化技术蕴含着巨大的潜能，我们以公共交通领域为例，全自动化信号技术可以在不增加任何基础设施的前提下，提升 20% 的运力并降低 35% 的能耗。 在工业领域，60% 的生产制造任务可以运用自动化和数字化技术，这意味着我们能够实现更高的资源效率，这一切都是通过融合现实世界和数字世界，在产品和制造过程中运用数字孪生技术以提高质量、生产力、环境效率，并缩短产品上市时间。 在智慧城市领域，以商业楼宇为例，在商业楼宇运营和维护方面，数字化技术可以帮助节省高达 20% 的投入，楼宇建筑可以实现互联互通，实现收益。在 2020 年世博会，通过采用数字化管理平台连接 140 座楼宇，实时分析近 20 万个数据点，以优化能耗、照明、制冷和消防安全，这将是一个可持续发展的智慧城市蓝图。 作为连结中国与葡语系国家经济合作的纽带以及粤港澳大湾区的主要区域之一，澳门凭借其开放型经济体系和更优的创新环境而变得愈加重要，这将有助于澳门的数字经济发展，并使其成为具有全球影响力的现代国际基地。 今天，没有一个国家或组织能够凭一己之力释放数字化转型的全部潜能，我们要以更开放的心态紧密协作，以此构建一个开放的生态，每一方都能作出贡献同时亦有所收获。

BEYOND 国际科技创新博览会，大会于 11 月 9 日强势开幕，持续一个月线上会议，线下将于 12 月 2 日到 4 日在澳门展开，以科技创新和科技对社会各产业的影响力为焦点，聚焦前沿科技，展现科技在现今和未来社会各行业的影响力。展区面积近 5 万平方米，覆盖四大领域——影响力科技，生命科学，新基建、智慧城市与生活，未来科学，吸引来自世界五百大型跨国企业、独角兽创新企业及新型初创企业等参展企业，并将邀请全球的生态伙伴、政府机构及国家大使，以及全球资本和媒体参与这场国际盛事。

BEYOND 国际科技创新博览会将吸引全球超 20000 名科技创新专业观众参与，并以同期线上线下的双重形式举办近百场主题论坛，涵盖科技女性、智慧医疗、智慧医疗学科新进展、建筑科技、智慧出行、绿色经济、医药医疗技术设备创新论坛、元宇宙、人工智能、智慧物流、农业科技、创新药及生物医疗技术论坛、天使投资峰会、智慧生活、食品科技、机器人等垂直领域，以及国际投融资峰会、国际资本对接会、创新路演等等，邀请全球重量级嘉宾参与分享行业风向及创新趋势，共赴这场全球科技创新者盛会。

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BEYOND

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