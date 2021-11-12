近日，Polymaker 正式宣布完成新一轮超过亿元的融资。本轮融资由 IDG 资本领投，协立资本、赛天资本、智朗投资跟投。

Polymaker 是一家专注于 3D 打印材料的高新技术企业，致力于推动 3D 打印技术在各个行业的深入应用，产品远销世界各大洲，被广泛应用在汽车、航空航天、工业制造、医疗、消费等多个领域。

Polymaker 即将迎来其在 3D 打印行业中的第十个年头，随着新一轮融资的到位，资金将用于扩充团队、产品研发和扩大产能。全面的创新研发体系会被完善，通过材料的创新研发、生产工艺的提升和标准表征的生成，以满足市场日益增长的对材料的多样性与高性能的追求。

Polymaker CEO 罗小帆博士表示：“IDG 资本陪伴无数推动行业发展的企业成长，我们非常高兴可以和优秀的投资机构合作。期待我们共同推进 3D 打印发展，在更多行业中发挥影响力。”

IDG 资本合伙人王辛表示：“3D 打印作为新兴行业正在快速发展，不断实现着传统行业应用的突破。Polymaker 目前的发展重点从仅仅生产 3D 打印的原材料，延伸到工业领域的 3D 打印应用上。IDG 资本看好 Polymaker 在未来，进一步发挥自己在核心技术及研发能力上的优势，扩展市场份额，并在产业链上下游探索各种 3D 打印技术的应用场景。期待 Polymaker 未来能通过 3D 打印技术，实现对传统制造行业的革新。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。