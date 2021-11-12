Sensor Tower 发布了 2021 年 10 月中国手游产品在海外市场收入及下载量排行榜，详细榜单变化如下：

10 月出海手游收入榜

腾讯《PUBG Mobile》10 月海外收入环比增长 8.8% 至 9600 万美元，重回出海手游收入榜首。截至 10 月底，该游戏海外累计收入已突破 30 亿美元，是目前中国手游海外收入最高纪录的保持者。同时，《PUBG Mobile》也成为土耳其战术竞技手游风潮的开创者。过去 1 年，来自土耳其市场的收入增长了 287%，超越日本和沙特阿拉伯，仅次于美国，成为该游戏收入排名第 2 的市场。

本期，由腾讯天美工作室和动视暴雪联合推出的《使命召唤手游》迎来上市 2 周年。凭借丰富的游戏内活动和第 9 赛季，该游戏收入环比增长 38.8%，重回收入榜前三。

由于在日本市场的突出表现，10 月灵犀互娱《三国志·战略版》海外收入环比增长 35.7%，在出海榜单的排名上升 3 位至第 8 名。

随着 “潮汐の下” 新内容上线，本期《明日方舟》海外收入环比增长 185%，重回榜单第 16 名。

得益于 6 周年纪念卡的持续推出，乐元素《偶像梦幻祭!!Music》收入环比增长 30.8%，排名上升 5 位至 18 名。

8 月至今，星合互娱 SLG 手游《小小蚁国》收入表现稳健。在 10 月底万圣节活动的带动下，该游戏日流水达到新的峰值，11 月收入或将再创新高。

10 月出海手游收入增长榜

收入增量方面，网易旗下 SLG 新游《The Lord of the Rings: War》9 月底登陆海外市场以来，收入稳步增长，并跃升至 10 月出海收入增长榜单第 4 名。与《魔戒》IP 强大的号召力相符，目前该游戏收入前三的市场为美国、德国和英国，分别贡献 10 月收入的 43.2%，9.6% 和 9.4%。

沐瞳科技放置手游《Mobile Legends: Adventure》（심포니 오브 에픽）于 10 月中旬登陆韩国市场，并在 10 月底冲入韩国手游畅销榜 Top5。本期该游戏收入环比增长 51.8%，位列出海手游收入榜第 31 名。

37 互娱末日题材策略+消除手游《Puzzles & Survival》上市一年来，收入屡创新高，本期也不例外。10 月该游戏收入环比增长 9.5%，锁定收入榜第 5 名，位列增长榜第 8 名。

得益于在韩国市场的表现，游族网络文明题材 SLG 手游《无尽城战 Infinity Kingdom》收入环比激增 72.6%，入围增长榜第 15 名。

FunPlus《菲菲大冒险 Family Farm Adventure》在 9 月收入环比增长 31.2% 的基础上，本期再度增长 29.3% 至 1070 万美元，位列出海收入榜第 36 名，是迄今收入最高的出海模拟经营手游。

10 月出海手游下载榜

腾讯《PUBG Mobile》10 月海外下载量超过 1260 万次，蝉联榜首。

体育游戏《Soccer Super Star》以超过 660 万次下载，跻身榜单第 4 名。下载量前三的市场为巴西、印度和印尼，分别占 12%、9% 和 8.3%。

此外首次入围榜单的产品还有 Higgs Studio 消除手游《Cube Master 3D》、换装手游《YOYO Doll: Dress up games》。