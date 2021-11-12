根据 TrendForce 集邦咨询发布的研究报告，2021 年前三个季度（1-9 月）新能源车市场销量（包含 BEV 及 PHEV）共计达 420 万辆，其中纯电动车（BEV）达 292 万辆，年成长率为 153%；插电混合式电动车（PHEV）达 128 万辆，年成长率为 135%。相较于整体汽车市场因半导体缺货与疫情干扰下致使成长受阻的情形，新能源车的销量表现仍相当亮眼。

纯电动车部分，特斯拉（Tesla）以 21.5% 的市占率稳居第一，前三季的总销量已经超越其在 2020 的全年成绩。第二名为五菱宏光，持续维持高销量的主因除了低价之外，另一个原因为销售区域从过去的中国三、四线城市逐步扩展到一、二线城市，显示其消费族群正在扩大与转变。比亚迪与 Volkswagen（大众）分别为第三名和第四名，其中 Volkswagen 在 2021 年十分积极地将其纯电动车系列收敛至 ID. Family，第三季开始几乎皆以 ID. 系列车款为主要纯电动车款销售。纯电动车市场虽成长快速，但在传统车厂加速推出车款、新兴车厂开始交车后皆让竞争加剧。

然而，相较于传统燃油车，新能源车仅是受半导体缺货的影响较小，而非完全不受影响，加上限电、疫情导致的运输受限等都对车厂的产能有不同程度的冲击，成为市占率产生波动的因素之一。

插电混合式电动车方面，值得一提的是比亚迪跃居第二名成为亮眼的黑马，归功于其推出搭载新混动技术 DM-i 的车款，使之从今年第二季起销量开始大幅提升，前九个月的总和已超越多个欧系车厂。而 PHEV 在市占率的变化也与 BEV 相似，由于市场竞争情况越趋激烈，各车厂的整体销量皆有成长但市占率拉升困难。

展望后续新能源车市场，TrendForce 集邦咨询认为，在传统国际车厂的纯电平台陆续投入生产车款后，纯电车款的数量增幅加大且推出市场的速度加快，并且接下来的 1-3 年是新创品牌、跨界造车企业陆续实现量产的时间点，故新能源车的排名与市占还有许多变动的空间。