国内智能仓储企业鲸仓科技于近日完成合计 5000 万美元的 B 轮融资，投资方为 XVC、云锋基金、旷视、百度风投和金沙江联合。

鲸仓科技创始人兼 CEO 李林子表示，本轮融资将主要用于智能仓储设备新技术的研发以及智能共享仓市场推广，进一步降低零售商使用智能共享仓的门槛，让更多零售商体验一件代发的履约服务。

鲸仓科技成立于 2014 年，是一家具有自主创新能力的智能仓储设备及解决方案公司。2018 年，鲸仓推出了拥有自主知识产权的 “Picking Spider 拣选蜘蛛系统”，次年，鲸仓开始面向品牌零售商推出智能共享仓服务。目前，鲸仓可以提供从仓储、分拣、配送、管理、考核的全链路智能仓储解决方案，服务的客户包括阿迪达斯、耐克、三星等。

据了解，鲸仓自建并运营的智能共享仓通过集约化管理以及提供系统化的解决方案，已经实现了规模经济。相较于 AutoStore（与鲸仓 “Picking Spider 拣选蜘蛛” 机器人产品形态类似的挪威智能仓储设备公司），鲸仓拣选蜘蛛系统在存储密度提升了 50%，拣选效率高了 2 倍的情况下，将造价降低了 50%，搭建时间缩短了 80%。

另一方面，通过与物流地产公司、融资租赁公司以及合同物流公司进行生态合作，鲸仓可以将零售商应用智能仓的初始投入降低为零，这进一步降低了零售商享受智能仓服务的门槛。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。