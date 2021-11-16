App Annie 发布了 2021 年 10 月月度指数排行榜，以下是详细内容：

全球热门应用

App Annie 10 月全球热门应用（非游戏）下载、收入榜上榜应用变化不大，不过下载榜依然竞争激烈，Meesho 上升 5 位替代 Zoom Cloud Meetings 取得第 8 名的位置。印度在线购物应用 Meesho 自今年初开始一直表现着强劲的增长势头，根据 App Annie 数据，其 10 月印度市场下载环比增长 50%。收入榜方面，日本在线漫画阅读应用 piccoma 凭借近一年来的稳定表现跻身全球热门应用（非游戏）收入榜前五。综合两榜来看 Tiktok 依然是当前全球最受欢迎的非游戏移动应用，同时进入下载、收入前二。

全球热门游戏

10 月全球热门游戏下载榜前十空降了 5 款超休闲游戏。《456: Survival game》把《鱿鱼游戏》中的木头人、糖饼、拔河、弹珠、跳玻璃复刻到了手游上，上架仅三周时间便坐上十月下载第二的位置。同样有鱿鱼游戏元素的《Candy Challenge 3D》、《饼干雕刻大师：生命大挑战》Cookie Carver: Life Challenge，同样冲入前五。

收入榜方面，ROBLOX 重回榜首。《王者荣耀》在世界赛氛围下收入环比增长 38%、下载量环比增长超过 20%。《怪物弹珠》Monster Strike 迎来 8 周年庆祝，全球收入跃升 16 名，环比九月增长超过 100%。

注：上述数据基于 App Annie Intelligence 对截至 2021 年 11 月 8 日的所有时间段的当前估算数据。