根据 Sensor Tower 发布的商店情报数据，2021 年 10 月腾讯《王者荣耀》全球收入达到 3.29 亿美元，同比增长 46.2%，重回全球手游收入榜榜首。来自中国 iOS 的收入占 96.7%，海外版本收入占比为 3.3%。（说明：数据不包括中国及其他地区第三方安卓市场）

腾讯腾讯《PUBG Mobile》（合并《和平精英》收入）以 1.97 亿美元的收入位列榜单第 2 名。其中，51% 的收入来自《和平精英》iOS 版本，《PUBG Mobile》在美国的收入占 11.5%。

榜单前五另外三款游戏为 King《Candy Crush Saga》、Garena《Free Fire》和腾讯《英雄联盟手游》。

2021 年 10 月，全球手游玩家在 App Store 和 Google Play 的消费达到 75 亿美元，同比增长 10.5%。

美国是全球移动游戏收入最高的市场，贡献了 21 亿美元，占全球总收入的 28.3%。日本市场排名第 2，占 20%；中国 iOS 市场排名第 3，占 18.7%。

由于在中国市场成功上市，《英雄联盟手游》（League of Legends: Wild Rift）今年 10 月收入达到 1.08 亿美元，首次进入全球手游畅销榜 TOP 10，其中 93% 来自中国 iOS 玩家。2020 年 10 月以来，该游戏在全球多个地区陆续上市，但与其它 MOBA 手游类似，亚洲同样是这款游戏收入的主要来源，并且中国是其收入最高的市场。

同时，作为全球收入最高的移动游戏之一，今年 10 月《Candy Crush Saga》收入同比增长了 50% 左右。这款长青手游举办了美国全明星锦标赛，该赛事于 9 月 23 日开始，持续至 11 月 11 日，玩家在常规关卡中粉碎活动指定的糖果从而冲击排行榜。（说明：Sensor Tower 收入估算不包括广告收入）