金融资管信息化企业深圳市赢和信息技术有限公司（简称 “赢和信息”）于 2021 年 9 月获得近亿元金融背景股东 A+轮融资，本轮由 CE Innovation Capital (“CEIC”) 领投、考拉基金跟投，老股东顺为资本超额认购继续追加投资，汉能投资担任长期财务顾问。

赢和信息成立于 2016 年，专注资管数据中台和核心业务解决方案，产品包括监管报送、数据中台、风险管控、产品生命周期、投资管理、运营管理等，已与公募基金、证券公司、银行、信托公司、保险公司、期货公司、财务公司等行业中超过 100 家金融机构达成深度合作，包括南方基金、嘉实基金、摩根士丹利基金、平安理财、淡水泉投资等公司，公募市场行业占有率达到 40%。产品将 RPA、NLP、OCR 等智能 AI 技术与资管业务流程结合，解决各类业务痛点，打造新一代资管业务核心系统。

成立至今，赢和信息始终专注于加强产品化的通用性和丰富度，目前监管报送产品可实现报送数据准、数据口径调整快、报送任务统一管理的特点，满足资管企业多样化需求；风控产品支持投资限额管理、运营风险、流动性管理、信用管理、产品风险等各类指标，可构建上万个风险规则条款，实现毫秒级响应。与此同时，围绕监管要求和信息技术规划，赢和信息面向金融机构的 IT 和业务部门提供专业的数据管理平台，满足数据治理、数据质量、应用流程的需求，支持与各类 TA、FA、投资系统、资讯数据等业务数据源的对接和 PDF、TXT、JPG 等非结构数据类型的处理。以产品生命周期产品贯穿投资管理、运营管理、销售管理，完成产品全流程管理体系。产品的不断打磨使赢和信息积累了良好的行业口碑和影响力，增购率超过 70%。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。