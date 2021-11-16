2021 国际数字科技展暨天翼智能生态博览会期间，中兴通讯联合中国电信天翼数字生活科技有限公司发布天翼高清 “新视觉” 专区。据悉，“新视觉” 专区已引入数百部优质全景视频，计划在湖南等多个省份上线运营，为天翼高清用户开启 “足不出户游天下”“一键饱览万卷书” 的全新数字生活体验。

随着 “双千兆” 新型基础设施建设不断完善，超高清视频产业成为近年来工业和信息化领域战略性支柱产业集群之一。天翼数字生活科技有限公司和中兴通讯立足于千兆应用场景，将天翼高清 “新视觉” 专区定位为大屏创新应用集约平台，引入 4K 全景视频、自由视点、多视角、3D 博物馆、云演艺等多种千兆创新业务形态，打造可持续运营的高带宽、新体验、新业务产品。“新视觉” 专区可以根据省公司需求，按需定制和组合内容板块，打造开放平台，持续吸引优质合作伙伴丰富专区内涵，以新内容、新体验为切入点，为大屏引流。以 “前后向” 相结合的商业模式为平台增收，前向商业模式将优质内容形成大包/单点计费方式，差异化内容满足不同层次的体验需求，拉动订购。后向合作模式将面向文旅、场馆、地产等渠道提供技术方案、内容制作、上线分发等服务，扩大省内大屏宣发资源，增加本省特色文化吸引力和影响力，为省公司引流。

随着自动化三维数字建模和高精度机器视觉等技术的发展，“新视觉” 专区将进一步深耕数字博物馆及数字文物保护，实现机顶盒云渲染显示及遥控器交互方案，以沉浸式内容推进专区发展，并提升千兆网络价值。