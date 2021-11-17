近日，SD-WAN 及网络运维解决方案服务商「七云网络」已于日前完成 A+轮融资。本轮融资金额在数千万元级别，由维思资本领投，老股东常春藤资本和炬成资本继续加码，毅仁资本担任独家财务顾问。该公司成立至今融资金额已超亿元。

七云网络成立于 2017 年。谈及创业契机，公司创始人兼 CEO 董晟介绍，其早年在一家国际网络解决方案供应商工作时，从客户反馈中意识到传统的硬件网络架构无法为其按需提供功能，会导致资源浪费、功能使用困难等问题。也正由此，董晟开始关注软件定义网络类型的产品，七云网络也随之成立。当前，公司的目标是致力于向软件定义世界的转型。

从技术角度，SD-WAN 是 SDN（软件定义网络）技术在 WAN（广域网）领域的应用落地。在不少解释中，相较于目前多数企业以 MPLS 和公共互联网作为广域互联网的方案，SD-WAN 可以通过优化链路直接将 WAN 连入云端，更加灵活、部署周期短、服务更加敏捷、管理和运维成本也更低，能够适应不断变化的带宽需求与应用程序的连接需求。

不过在董晟看来，SD-WAN 并不仅是对专线的取代概念，而是对网络架构的灵活改造。在此基础上，SD-WAN 解决方案提供商也应该提供更多功能以满足客户需求。” 就像手机一样，不能只有硬件，还得有丰富的 APP 生态。” 董晟表示。

沿着这一思路，当前七云网络主要有三个部分的业务，分别是 SD-WAN、安全和 AIOps。公司也分别在这三块业务中，为客户提供功能丰富、部署便利的 NFV 模块。

首先是 SD-WAN 业务，公司在 SD-WAN 业务的要求下构建自身的基础技术能力，且为客户建立相对完善的网络基础架构。在此基础上，当七云网络收到客户方提出的安全需求时，由于其产品模块采用 NFV 技术等原因，公司也可以将此类功能模块（如防火墙、IPS 等）更灵活、更低成本地插入现有服务体系中。当此类需求愈发多，七云网络的安全体系也形成了。另外，自动化运维也是公司顺势延展出的一块业务。SD-WAN 的特点是在网络层进行统一的策略管理和分散的策略执行，能够对企业的众多设备进行统一管理。董晟介绍，当客户了解到 SD-WAN 的优势之后，会希望七云网络同时也管理企业内部的第三方设备，自动化运维需求就此出现。在董晟看来，通过网络设备开展自动化运维业务有着天然优势，这是因为这类产品的部署位置基本在网关，可以较方便地抓取运维数据。

并且，在客户的安全和运维需求产生之前，七云网络的 SD-WAN 产品可能已经部署其中，所以当新需求产生，七云网络的产品也可以较快地增添相关模块，降低客户部署成本。在具体功能的数量上，董晟表示现在七云网络已经有上百项模块。

谈及客户情况，如今七云网络有 150 家左右的客户，主要以企业级客户为主。和 SD-WAN 主打的广域网场景一脉相承，此类客户一般为中大型企业，拥有众多分支机构，拥有云的业务和边缘场景。总之，网络的复杂性是客户采用 SD-WAN 的基础。董晟介绍，目前不少客户会找不同的供应商分别满足自身对网络的功能型和管理型要求，而七云网络的特点是可以打包提供较全面和弹性的服务。另外在商业落地层面，今年七云网络已经完成数千万元级别的订阅服务收入，明年也预计会获得翻倍的收入增长。谈及业绩增长的原因，董晟认为还是因为公司的产品架构灵活，功能体系且业务逻辑较完善，所以能够承接新、旧客户提出的更多需求，在拓展新客户的同时也实现老客户的复购和增购。

最后，在团队方面，七云网络当前员工数在百人以上，核心成员来自阿里巴巴、思科、中国电信等技术型企业。在本轮融资之后，公司将持续进行产品研发和迭代，同时也进行一部分的市场推广。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。