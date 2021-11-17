移动数据和分析公司 App Annie 发布了 2021 年 10 月中国非游戏厂商及应用出海收入 30 强榜单。以下是报告主要内容：

10 月中国非游戏厂商出海收入排行榜

从 10 月起，App Annie 新增加了中国非游公司/应用出海榜单，助力中国出海厂商获取更多的移动洞察。单看非游戏业务，10 月中国非游公司出海榜单中，字节跳动、欢聚集团、腾讯依旧稳守头三把交椅。腾讯系阅文集团下的网文类应用 Webnovel，在其非游产品中依旧亮眼。

第 9 名的明日虫洞科技，其依靠旗下明星语音聊天室产品 YoYo 在沙特的强劲表现，为其进入前 10 奠定了基础，而产品本身多重社交属性融合轻度休闲游戏的概念也很新颖。长视频领跑者爱奇艺也名列前 10。有趣的是，四家做网文的公司掌悦科技、畅读科技、点众科技、HiRead 也都在榜上，可以看到网文出海依旧是很热门的赛道。陌陌科技也因为旗下老牌社交热门产品 Tantan 的新增长点位于榜单中。

最后想要提及一下棒米科技，一家在杭州专注于为女性用户提供更健康生活方式的创业公司，也进入了前 30，其产品在美国等发达国家受到了非常多女性用户的青睐，可见其专注垂直领域的策略也在目标市场得到积极反响。

10 月中国非游戏应用出海收入排行榜

在 10 月的中国非游戏应用出海畅销榜中，短视频/直播依然是最热门的出海赛道，除了排名前三的 TikTok、BIGO LIVE、Likee 以外，Mico、LiveMe、EleLive 同样在海外取得了出色的成绩。

社交赛道中，除了经典社交模式的 Tantan、Blued 以外，语音聊天应用表现亮眼。YoYo 将在线休闲小游戏、好友送礼、创立 “家族” 等多种功能融入语音聊天平台中，提升了用户粘性，10 月跻身畅销榜前十。除此之外，Ahlan – Group Voice Chat Rooms 和 YoHo – Group Voice Chat 也在 10 月顺利上榜。

在线阅读类应用也是出海吸金王之一。腾讯旗下的 Webnovel 位列畅销榜第七，Hinovel、WebFic、iReader、NovelCat 也在海外不断提升变现能力。

值得注意的是，除了热门出海赛道以外，工具类应用 CamScanner 扫描全能王凭借在海外的强大变现能力位于出海畅销榜第四，收入主要由美国拉动。另一款赏花识花应用 PictureThis 除了提供拍照识别功能以外，也为用户打造了一个持续性更强的社交平台，其海外收入位列畅销榜第五名。

注：上述数据基于 App Annie 对截至 2021 年 11 月 10 日的所有时间段的当前估算数据。