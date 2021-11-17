为全球超过 6000 家创新性数字公司提供支持的产品分析解决方案 Mixpanel 今天宣布，公司已获得来自 Bain Capital Tech Opportunities 的 2 亿美元 C 轮增长投资。公司在此轮融资后获得 10.5 亿美元的估值。

迄今为止，Mixpanel 已获得 2.77 亿美元的投资，包括此前由 Andreessen Horowitz 于 2014 年领投的 6500 万美元 B 轮投资。

这项投资将用于加速产品开发，并将 Mixpanel 的业务范围扩展到新的数字优先型企业，其中已经包括 Netflix、Monday.com、Noom 和 Xero 等客户。Mixpanel 计划在未来 12-18 个月内扩大其在北美、欧洲、中东和非洲以及亚太地区的团队，工作重点是进入市场、产品和工程。

“数字产品正在重塑我们的生活方式。从最后一英里的交付到金融科技，再到现代媒体业务，我们都看到了创新的激增，”Mixpanel 首席执行官 Amir Movafaghi 表示。“Mixpanel 是促成这一变化的力量之一。我们帮助产品开发团队快速了解其产品和服务用户的关注点，以便他们能够围绕客户体验打造更好的数字产品。”

Movanfaghi 继续说道，“这项投资使我们能够与 Bain Capital Tech Opportunities 这样具有丰富经验的全球技术投资者合作，也是对我们以产品为主导的长期增长战略的验证。通过这项投资，我们获得了赢得大规模产品分析市场所需的支持。”

“Mixpanel 处于将分析革命带给全球产品开发团队的最前沿。该公司拥有一个继续投资其核心产品分析解决方案的超高集中度战略，管理团队极度专注于为客户提供最大价值，而这两者是一种成功组合。” Bain Capital Tech Opportunities 在企业软件方面拥有深厚的、稳定可靠的经验，投资并发展了范围广泛的全球软件公司，包括 A Cloud Guru（被 Pluralsight 收购）、Buildertrend、BioCatch Ltd.、Hudl 和 When I Work。

“多年来，我曾经管理过许多软件供应商。其中大部分是人们不得不使用的产品，但 Mixpanel 是人们真正喜欢使用的少数产品之一，”Babylon Health 首席技术官（前 Expedia Group 数据与 AI 高级副总裁兼总经理）Steve Davis 表示。

“我们对数百位 Mixpanel 客户进行了调查并与他们沟通。这些反馈在分析的深度，以及工程、产品和设计团队利用 Mixpanel 做出数据驱动型决策的投资回报率方面，都有明显的影响，”Bain Capital Tech Opportunities 合伙人 Scott Kirk 补充道。

数字公司依靠 Mixpanel 来推动客户和产品洞察

作为快速增长产品分析市场中的原创创新者，Mixpanel 的解决方案可帮助公司轻松了解用户如何参与其网站和应用程序，释放有价值的数据洞察，以加速产品创新和客户体验的改进。借助 Mixpanel，产品团队可以发现最受欢迎的用户路径和功能，识别保持和转换的推动因素、摩擦点和隐藏趋势，并可以轻松访问洞察内容以了解其产品路线图。

在数字产品和服务日常使用持续激增的推动下，产品分析市场有望从今天的 60 亿美元增长到 2027 年的 200 亿美元以上。随着工程、产品和设计团队越来越多地意识到这些工具带来的投资回报，产品分析类别正处于起步阶段，并刚刚开始发生变化。

“Mixpanel 一直是 Dunkin 数字品牌和产品团队的宝贵资产，”Dunkin’ and Inspire Brands 数字高级经理 Jackie O’Leary 表示，“它使得我们能在我们的移动应用程序中更好地了解用户的行为，让我们能够在规划功能和增强服务时做出数据驱动型决策，并促进我们整个组织的数据民主化。”

Mixpanel 定义了产品分析类别，并在继续扩展

Mixpanel 是产品分析提供商，拥有同类最佳的 UI 和强大的产品主导型增长战略，使公司每月能够回答超过 7000 万条关于用户如何参与其网站和应用程序方面的产品问题。这一方法将整个公司都聚焦到一个目标上：确保客户从对 Mixpanel 的投资中获得最大价值。该战略已取得重大成就：

自 2020 年初以来，每周活跃用户（WAU）增长 72%

每月注册人数同比增长 57%

赢得的知名企业客户有：Bolt、Expedia、Indeed、Viber、Yelp 和 Uber

这是一个不断发展的技术合作伙伴生态系统，拥有 90 多项集成，为 Mixpanel 的客户提供来自 Snowflake、Twilio Segment、mParticle、Fivetran、Census、Hightouch、RudderStack、Iterable 和 OneSignal 等最优秀供应商的全套功能

Twilio Segment 业务开发/合作关系主管 Yuri Bukhan 表示：“Mixpanel 与我们有成千上万的共同客户，是 Segment 的关键合作伙伴，也是产品分析领域的领导者。我们很高兴看到他们的持续发展势头，并期待帮助更多的客户收集、提取、控制和分析他们的客户数据，以打造更好的产品和客户体验。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。