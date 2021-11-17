据港交所文件，网易云音乐已上传全新的聆讯后资料集并通过港交所上市聆讯，上市联席保荐人为美银证券、中金及瑞信。

网易云音乐 2018 年-2020 年营收分别为 11 亿元、23 亿元和 49 亿元。2021 年前三季度，网易云音乐总营收 51 亿元，同比增长 52%；其中在线音乐板块收入从 2020 年同期 18.5 亿元增至 24.4 亿元，社交娱乐及其他板块收入从去年同期的 15.2 亿元增至 26.7 亿元，在线音乐服务收入占比 47.7%，社交娱乐服务和其他收入占比 52.3%。

此外，在线音乐服务每月每付费用户收入自 2018 年-2020 年分别为 8.9 元、9.3 元及 8.4 元，截至 2020 年及 2021 年 6 月 30 日止六个月分别为 9.3 元及人民币 6.8 元。

2018 年及 2019 年，网易云音乐净亏损维持在 20 亿元，2020 年增加至 30 亿元，截至 2021 年 6 月 30 日止六个月，该公司净亏损 38 亿元。净亏损增加主要源于业务扩张使收入增加，但是被销售及市场费用增加及研发费用增加所抵销；以及本公司估值增加而使可转换可赎回优先股公允价值亏损增加。2018 年、2019 年、2020 年以及截至 2020 年及 2021 年 6 月 30 日止六个月，网易云音乐经调整净亏损（非《国际财务报告准则》计量）分别为 18 亿元、16 亿元、16 亿元、8 亿元及 5 亿元。

网易云在线音乐服务月活跃用户数（MAU）2018 年-2020 年分别为：的 1.051 亿、1.472 亿及 1.805 亿，截至 2021 年 6 月 30 日止六个月，网易云音乐月活达 1.845 亿；在线音乐付费用户数为 2752 万，同比增长超 93%；在线音乐付费率达到 14.9%。其中，2021 年前三季度，网易云音乐社交娱乐服务 MAU 为 2110 万；付费用户数达 58 万人，同比增长 93%；社交娱乐服务月度 ARPPU 为 504.1 元。

此外，2021 年上半年，网易云音乐日活听歌用户日均听歌时长 76.9 分钟，UGC 歌单总数达 28 亿；截至 2021 年 6 月网易云音乐入驻独立音乐人数量超 30 万。

募资用途：继续深耕音乐社区是网易云音乐募资主要用途之一。此外，此次募资还将用于丰富多元音乐内容，继续创新并提高技术能力；甄选合并、收购及战略投资等用途。