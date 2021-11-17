根据 TrendForce 集邦咨询发布的报告，在 2022 年全球经济活动回归正轨的预期下，智能手机贴近民生需求的属性，将有助于该产业小幅成长。整体而言，明年智能手机市场主要仍仰赖周期性的换机需求以及新兴国家的新增需求带动，预估全年生产量将达 13.86 亿支，年增长率 3.8%。

智能手机市场竞争激烈，品牌市占突破不易

三星明年生产总量预估约 2.76 亿支，年增长率 1.1%，由于三星持续透过产品系列的重整与开拓，包含 Galaxy Note 系列与 Foldable 系列整合、延续 S-Pen 的应用等，以维系高端市占；同时也提高外包占比以优化中低端产品的竞争优势。然而随着智能手机工艺精进，未来在已开发市场的竞争只会更加激烈；而待开发市场则因需求多为入门款机型，与其产品策略不尽相同故难以扩大市占，即未来三星在市占保护上的难度将随之升高。

苹果明年第一季底将推出新款 iPhone SE（SE 第三代），4.7 英寸 LCD 荧幕，搭载 A15 处理器并支援 5G 通讯，其余硬件规格与第二代 SE 相仿，可视为 Apple 进军中端 5G 市场的一大利器；下半年维持四款新机发表，分别为两款 6.1 英寸屏幕及两款 6.7 英寸屏幕。明年五款手机虽有望带动其市占爬升，但面对零部件价格上扬，苹果亦将调涨终端定价以确保其获利，全年增长率幅度将因此受限，预估 2022 年生产量为 2.43 亿支，年增长率 5.4%，维持全球第二名。

OPPO、小米以及 Vivo 在明年中国市场需求未能明显放大的预期下，此三大品牌在成长将主要仰赖扩大海外市场以贡献市占。小米包含小米（Mi）、红米（Redmi）、POCO、黑鲨（Black Shark）等四个品牌。其优势在于海外市场开拓较早，因此随着全球疫情逐渐获得控制，来自于海外的销售成长预估将推升其 2022 年生产量至 2.2 亿支，年增长率达 15.8%，成为全球第三大的手机品牌厂。

位居第四名的 OPPO 透过 OPPO、Realme、OnePlus 等三品牌营销全球，预估全年生产表现将微幅成长 2.5% 至 2.08 亿支。产品规划方面与小米相似，以子品牌区分市场及客群，近年来也积极拓展外围生态链业务，透过软件服务以及增加消费品项，补足手机业务获利衰退的缺口。Vivo 明年生产量则有机会接近 1.5 亿支，年增长率 6.4%，位居第五名。展望 2022 年，由于主要销售市场已达饱和，其销售动能主要仰赖周期性换机，因此成长空间也相对有限，加上荣耀（HONOR）亦积极抢攻市占，预期两者 2022 年生产表现将因此受到局限。

5G 手机增速放缓，预估明年生产量约 6.6 亿支

受到 5G 商转的带动，截至 2021 年全球 5G 手机市占即达 37.4%，全年生产总数为 5 亿支。展望后势，随着中国 5G 手机市占已突破八成，市场发展重心将转为其它区域，但由于各国 5G 建设进度不一，加上通讯资费亦较 4G 通讯高等，在市占增速将趋缓的推论下，预估 2022 年的全球 5G 手机市占将达 47.5%，生产总数约 6.6 亿支。

另一方面，5G 手机市占的提升也意味着零部件需求增加，加上服务器、IoT、电动车等的出货亦有成长，对于目前晶圆代工产能的紧缺将会加重，并进一步影响到品牌的市占表现，也可能导致超额预订或是分配不均等情形，加剧料件不完备的状况，倘若实际需求亦不如预期，TrendForce 集邦咨询认为，品牌厂可能在明年下半年又被迫展开一波的库存整顿。