主线科技正式披露数亿元新一轮融资，由越秀产业基金、众为资本、渤海中盛联合领投。在新一轮资本加持下，主线科技将加速新一代自动驾驶卡车研发与量产，进一步推动干线物流自动驾驶运营业务落地及港口自动驾驶市场拓展，持续向着构建新一代人工智能物流网络 NATS 的战略愿景努力。

主线科技创立于 2017 年，专注于 L4 级自动驾驶卡车技术研发与应用，面向港口物流枢纽与高速干线物流场景，提供更安全、更高效、更经济的自动驾驶卡车技术与运输服务。

基于自主研发设计的 L4 级自动驾驶软硬件系统 “Trunk Master”，主线科技已推出多款车规级量产自动驾驶卡车，商业化速度与规模领跑业界。在港口物流枢纽场景，主线科技参与了天津港、宁波舟山港、中海油、招商局港口等国内智慧物流枢纽项目，累计交付了超百台港口无人驾驶集卡，市场份额居于全球领先，并率先实现了 “去安全员” 的常态化运营。在干线物流场景，主线科技获得北京市首批商用车自动驾驶测试牌照，成为率先获准在国内真实开放高速公路开展测试运营的自动驾驶企业。同时，主线科技已建立一支数十台规模的干线物流自动驾驶卡车车队，与京东物流、德邦快递、福佑卡车、申通快递等物流合作伙伴开展专线运输业务，累计运输里程已突破 120 万公里。

主线科技 CEO 张天雷博士表示，“新一轮融资为主线科技推进自动驾驶卡车量产与规模化商业落地提供了强劲支持。我们致力于打造一个以自动驾驶卡车为运力的全国自动驾驶货运网络，提供真正一站式、高效、经济且安全的物流运输服务。未来，我们将继续加大研发投入，打磨 L4 级自动驾驶卡车核心软硬件系统，积极开拓物流合作伙伴，推动干线物流自动驾驶货运业务在国内率先落地，同时持续加码港口自动驾驶规模化布局，进一步巩固市场领导地位，为构建新一代人工智能物流网络打下稳固的业务基础。”

越秀产业基金管理合伙人、总裁卢荣表示，“自动驾驶卡车将创造一个数万亿规模的智能物流产业。我们持续关注并看好人工智能技术为传统物流产业塑造全新发展格局，尤其是自动驾驶卡车将成为智能物流产业真正的新基建力量。主线科技具备业界领先的技术与优秀的团队，并向我们展示了自动驾驶卡车产业化应用的广阔前景，越秀产业基金将践行赋能式投资，充分整合产业上下资源，积极支持主线科技加速核心技术研发与自动驾驶规模化商业落地，共同迈向新一代人工智能物流网络的战略目标。”

众为资本合伙人于晓璐表示，“我们坚信自动驾驶技术将对物流运输行业带来巨大变革。重卡自动驾驶是一项长期且艰巨的事业，需要创业者的耐心与毅力，需要企业做到厚积薄发。作为自动驾驶卡车头部公司，我们在主线身上看到了出众的持续成长能力、对技术坚持和对解决方案的精益求精。在内部强大的组织能力加持下，相信主线科技将不断突破创新，提升物流运输行业效率，为行业社会创造出坚实价值，利己利他。”

中银国际直接投资部王立新董事总经理表示，“自动驾驶技术将对传统物流运输行业带来巨大变革，在运营安全、成本和效率上均会带来全面的改善和提升，并带来创新的商业模式，未来几年自动驾驶技术将在多个应用场景中落地。主线科技在 L4 级、车规级自动驾驶卡车和港口等封闭场景具有深厚的技术积累和生态布局。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。