全球金融科技企业 Airwallex 空中云汇今日宣布完成 1 亿美元 E1 轮融资，继一个月前完成超额认购的 E 轮融资之后，公司估值升至 55 亿美元，持续加速全球市场布局。本轮融资由 Lone Pine Capital 领投，现有投资方澳新银行风险投资机构 1835i Ventures 和红杉资本中国基金同样参与其中。本轮融资后，Airwallex 空中云汇 E 轮融资总额达 3 亿美元，累计融资规模 8.02 亿美元。

“我们的业绩在上一季度创下新高，充分体现出越来越多的企业投身数字化进程，不断追求更好的解决方案来提升运营效率。”Airwallex 空中云汇联合创始人兼 CEOJack Zhang 表示，“在 Airwallex 成立六周年之际，我们希望能够持续连接创业者、企业家、创造者与全球机遇。本轮融资将使我们加快实现这一目标，助力全球收并购，推进全球化布局，以实现让企业在世界各地高速发展的愿景。”

上个季度，Airwallex 空中云汇全球客户数量不断增长，在北美市场取得初步进展，同时持续扩展在亚太、EMEA 地区的业务。Airwallex 空中云汇在中国香港和英国推出了虚拟员工卡，并通过获得新加坡和马来西亚牌照，进一步拓展东南亚市场。

Lone Pine Capital 联合首席投资官 David Craver 表示：“Airwallex 空中云汇上一季度所取得的成绩足以展现其强大的商业模式，以及在竞争激烈的数字支付领域满足客户不断变化的需求的独特能力。未来可期，我们期待能够助力 Airwallex 空中云汇解锁更大的增长机会，为其全球发展提供更多支持。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。