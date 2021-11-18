户外运动应用程序 AllTrails 今日宣布，璞米资本（Permira）旗下的成长机会基金将会向其投资 1.5 亿美元。作为交易的一部分，Spectrum Equity 仍然持有 AllTrails 的多数股权。这项投资将加速 AllTrails 的产品开发和全球扩张，鼓励更多人参与户外活动。

AllTrails 提供最大规模的数字户外路线指南，涵盖全球超过 300000 条远足、跑步和山地自行车道，拥有超过 3000 万热爱户外活动的用户。平台帮助用户寻找和探索新路径，推荐最适合其个人需求的路线。用户可以透过平台上的导航服务以及其他 AllTrails 用户的评论和照片，安心享受 户外活动。在 AllTrails 上，不论野外活动经验的多寡，用户都可以发掘、记录和分享他们的户外体验。

AllTrails 首席执行官 Ron Schneidermann 表示：“AllTrails 的发展建基于一个基本原则上——透过户外活动，人们和小区都会变得更快乐和更健康。我们利用科技带动更多人亲身感受大自然为身心健康所带来的益处。是次投资认同了我们 ‘以善为本’ 的发展原则，我们很高兴与璞米资本和 Spectrum Equity 合作，将我们的平台扩展至世界各地。”

在充满挑战的 2020 年，随着越来越多人希望融入大自然并追求健康的生活方式，AllTrials 持续录得破纪录的表现，其应用程序的下载量已超过 4000 万次，用户遍布全球七大洲，包括 190 个国家和 30 个地区，成为户外运动市场中最受认可的数字品牌和行业领导。

璞米资本高级顾问兼 Adobe 前首席执行官 Bruce Chizen 表示：“在过去十年，AllTrails 不断构建其信息系统，为热衷探索户外活动的人们打造最佳平台。我们很高兴能够支持 Ron，并再次与 Spectrum Equity 和 Tim Sullivan 合作。”交易完成后，Bruce 将与 Ancestry 前首席执行官 Tim Sullivan 和 Robinhood 首席运营官 Gretchen Howard 一同加入 AllTrails 董事会。

Spectrum Equity 董事总经理兼 AllTrails 董事会成员 Ben Spero 说：“AllTrails 充满活力的用户社群持续推动公司蓬勃增长。我们很高兴能与璞米资本合作，并乘着这势头，扩大 AllTrails 为全球户外活动爱好者打造的社交平台。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。