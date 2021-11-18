户外运动应用程序 AllTrails 今日宣布，璞米资本（Permira）旗下的成长机会基金将会向其投资 1.5 亿美元。作为交易的一部分，Spectrum Equity 仍然持有 AllTrails 的多数股权。这项投资将加速 AllTrails 的产品开发和全球扩张，鼓励更多人参与户外活动。

AllTrails 提供最大规模的数字户外路线指南，涵盖全球超过 300000 条远足、跑步和山地自行车道，拥有超过 3000 万热爱户外活动的用户。平台帮助用户寻找和探索新路径，推荐最适合其个人需求的路线。用户可以透过平台上的导航服务以及其他 AllTrails 用户的评论和照片，安心享受 户外活动。在 AllTrails 上，不论野外活动经验的多寡，用户都可以发掘、记录和分享他们的户外体验。

AllTrails 首席执行官 Ron Schneidermann 表示：AllTrails 的发展建基于一个基本原则上——透过户外活动，人们和小区都会变得更快乐和更健康。我们利用科技带动更多人亲身感受大自然为身心健康所带来的益处。是次投资认同了我们 ‘以善为本’ 的发展原则，我们很高兴与璞米资本和 Spectrum Equity 合作，将我们的平台扩展至世界各地。

在充满挑战的 2020 年，随着越来越多人希望融入大自然并追求健康的生活方式，AllTrials 持续录得破纪录的表现，其应用程序的下载量已超过 4000 万次，用户遍布全球七大洲，包括 190 个国家和 30 个地区，成为户外运动市场中最受认可的数字品牌和行业领导。

璞米资本高级顾问兼 Adobe 前首席执行官 Bruce Chizen 表示：在过去十年，AllTrails 不断构建其信息系统，为热衷探索户外活动的人们打造最佳平台。我们很高兴能够支持 Ron，并再次与 Spectrum Equity Tim Sullivan 合作。交易完成后，Bruce 将与 Ancestry 前首席执行官 Tim Sullivan Robinhood 首席运营官 Gretchen Howard 一同加入 AllTrails 董事会。

Spectrum Equity 董事总经理兼 AllTrails 董事会成员 Ben Spero 说：“AllTrails 充满活力的用户社群持续推动公司蓬勃增长。我们很高兴能与璞米资本合作，并乘着这势头，扩大 AllTrails 为全球户外活动爱好者打造的社交平台。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。

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