近日，全球智能变色玻璃领导品牌光羿科技完成了华平投资领投，鼎和高达、高鹄资本跟投的数亿美元 C 轮融资，以及比亚迪和蔚来资本领投的战略轮融资，高鹄资本担任独家财务顾问。更早之前，光羿科技完成了来自经纬创投、CPE 源峰领投的数千万美元 B 轮融资。 本轮融资将用于电致变色（Electrochromics，简称 EC）新产品的研究与开发、产能扩张以及全球商业化推广等。

此次投资是华平投资近期在中国工业科技领域的一项重要布局，这不仅证明了华平对光羿科技电致变色领域领导者地位的认可，更是对光羿科技未来市场前景的肯定。

华平投资中国联席总裁魏臻表示：“光羿科技是全球最新一代电致变色材料的开创者，填补了中国在这项全球前沿技术领域的空白。两位创始人是这个领域全球最顶级的专家，凭借多年对底层技术创新的执著坚守，攻克了一项又一项技术难关，在他们身上我看到科学家远大的理想和创业者锲而不舍的精神。我们非常荣幸与这样优秀的中国科学家和创业者携手，也将长期陪伴光羿成长为行业未来的全球冠军。”

比亚迪集团董秘、投资处总经理李黔表示：“在双碳背景下，电致变色薄膜调光隔热所带来的节能减碳功能愈发重要，其在新能源车及建筑等领域具有非常光明的应用前景。光羿科技突破原有技术方案弊端，大幅提升薄膜性能同时显著优化成本，为电致变色薄膜的大规模应用打下坚实基础。一直以来，比亚迪积极走在节能减排道路的前沿，致力于通过先进技术实现可持续发展。未来，比亚迪将与光羿并肩前行，共建生态，用前沿技术推动双方的协同发展和双碳目标的实现。”

蔚来资本管理合伙人朱岩表示：“电致变色材料技术凭借其对透光的可调节性，重新赋予传统玻璃控光及控温的能力，在汽车、建筑幕墙及消费电子领域具有万亿的市场应用空间。光羿科技打造的第三代电致变色柔性薄膜，具备全球领先的量产应用工艺及成本优势。其产品不仅可以通过控温技术为汽车及建筑物节能降碳，同时也为用户带来智能变色的极致产品体验，让人与自然更加融为一体。从实验室出发一路走来，团队深耕技术，不断突破创新征程上的诸多挑战，打造出了卓越产品。蔚来资本期待与光羿同行，助力材料领域创新企业乘风破浪。”

高鹄资本合伙人郑勇表示：“智能电致变色技术和产品在汽车、建筑、消费电子等领域拥有近万亿元的潜在市场规模和巨大的价值。光羿团队无疑是这个赛道里技术最为领先、产品最为成熟、规模化落地能力最强的。我们也非常兴奋地看到，光羿与不同行业的领军企业不断深度合作，推出了诸多划时代的应用产品，在解决产业痛点的同时也改善着大众的生活品质。尤其在智能电动车行业，光羿以其突破性的技术推出控光和控温功能兼备的智能玻璃，助力智能电动车进化成真正意义上的 “智能移动空间”。作为公司的长期财务顾问，我们深感荣幸，高鹄也将持续助力光羿科技，长期陪伴、共同成长！”

高鹄资本董事童俊表示：“非常有幸能与光羿团队通力合作、紧密配合，圆满顺利地完成了本次融资。未来，高鹄还将持续关注具有广泛应用空间的创新科技，助力更多真正具备突破性高新技术、研发和落地能力的科技公司发展。衷心希望通过我们的努力，能让更多科技赛道的优秀企业被看到，让科技提升生产力，带来更多优质生活。”

高鹄资本作为新经济领域的头部精品投行，5 年来完成了近 200 亿美金的融资交易。随着中国加速迈入科技强国的新时代，高鹄资本正加大科技领域的布局，并已深度服务了众多领军企业，本轮光羿科技的融资交易为高鹄资本全面发力科技赛道吹响了号角。高鹄资本将凭借其独特的资源和优势，持续深度服务于科技赛道的优秀的创业家，助力中国的科技强国梦。

01 填补空白的技术突破，重新定义电致变色的可能性

电致变色材料属于典型的交叉型学科技术，已在学术界活跃了近半个世纪，虽拥有广阔的商业前景，但因其技术难度大、壁垒高等特点，一直无法被大规模制备。由世界顶级专家组成的光羿创始团队，通过结合自主研发的材料与工艺，将传统电致变色技术的稳定性差、可靠性低以及功能单一等问题一一解决，在电致变色技术材料的量产上取得了巨大突破。光羿科技也在成立的短短四年内，从技术研发创新型企业蜕变为可规模化量产、市场化应用的国家高新技术企业。

光羿科技自主研发的第三代柔性固态电致变色材料重新定义了电致变色技术的可能性，柔性薄膜基底以及更高效产能的卷对卷（R2R）生产工艺，正成为这项技术得以广泛应用的加速器。相较于前两代电致变色技术路线，光羿第三代电致变色技术具有低雾度、定制化、轻量化、低电压、高曲率等显著功能优势，也具有更高的商业价值。

02 专注解决产业困境、创造巨大价值

目前，光羿科技的产品主要应用于汽车天幕/天窗、防眩目后视镜、建筑幕墙、手机背壳、AR 眼镜等场景，潜在市场规模近万亿元。

汽车领域：新一代智能汽车广泛使用天幕设计，而普通天幕产品的使用痛点突出，主要表现在尽管提升了空间感，却无法有效隔热、应对使用场景变化。智能化趋势下，汽车正逐渐发展为 “第三空间”，用户与汽车的联系越来越紧密，使用场景更加多元，普通天幕的局限性愈发突出。

光羿科技是全球第一家提出天幕产品解决方案的服务商，针对汽车顶部的智能化光线管理问题，通过电致变色技术智能调节进入车内的光线，能更好地迎合用户多场景使用的需求，解决视野和热量平衡的问题。 目前产品已经率先在国内多家汽车品牌实现落地。

不久的将来，光羿科技将全面攻克整车控光和控热的问题，完成汽车光热管理的技术闭环，推出整车私密控光以及舒适控热的解决方案，从前档、侧窗、侧后窗、天幕、后窗一系列产品线升级迭代，让汽车 “第三空间” 更完整；与此同时黑科技防眩目后视镜产品将由内部至外围全方位提高行车安全性，实现汽车产品全线升级。

消费电子领域：近几年，手机行业的功能创新已临近饱和，局限于硬件更新与升级，行业面临功能创新卡壳与庞大消费群体需求减弱的尴尬局面，但电子产品的创新是不可停滞的，手机功能创新因此变得尤为重要。

光羿科技将电致变色技术应用到手机后壳，开创性地搭建了产品与用户的新互动渠道，解锁手机更多智能互动功能。光羿科技与 OPPO 合作，在 2020 年推出全球首款量产电致变色手机， 2021 年，又推出第二款电致变色量产手机 Reno6Pro+柯南限定版—这也是历史上首款洋红色的电致变色产品。目前小米、vivo、OnePlus 也先后推出电致变色产品研发的消息。

此外，随着近几年 Facebook、Google、Samsung 等头部企业推出AR眼镜，电子产品正向增强现实电子穿戴设备发展，电致变色有望成为未来消费电子领域的核心技术，并得到广泛应用。

建筑领域：在国家碳中和及可持续发展的大背景下，国家对于绿色建筑的监管政策趋严，绿色建材和节能减排方案备受关注。建筑是中国耗能最大的行业，占中国能源消耗总量的 30% 以上，建筑玻璃幕墙的热耗是建筑能源损耗的主要来源。

光羿作为新型绿色建筑材料供应商，其研发的智能调光玻璃幕墙能够有效解决环保问题，在保持建筑美观的同时，动态地调节室内的光线与热量，为建筑降低热损耗，满足玻璃建筑行业环保发展的高通透、低反射需求，也能让使用者抵抗眩光、告别炎热，提升舒适感。

03 坚守理念 用技术改变世界

光羿科技聚焦电致变色智能薄膜技术，旨在用科技为大众创造舒适安全的生活环境，推动社会可持续发展；光羿科技坚信技术改变世界，与光和谐共处，团队一直在努力。

光羿科技与华平及汽车领域投资方携手，相信在华平国际化视野和全球资源的帮助下以及汽车领域投资方的协同下，光羿科技的发展会进入到一个崭新的阶段，推动电致变色产品商业化规模化发展，实现更多产品应用，助力中国电致变色行业高质量水平发展，以高精专技术推进国家碳中和绿色可持续发展道路，引领绿色智能调光产品发展新动向。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。