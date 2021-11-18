哔哩哔哩发布了 2021 年第三季度财报。财报显示，该公司总净营收为人民币 52.066 亿元（约合 8.080 亿美元），同比增长 61%；净亏损为人民币 26.863 亿元（约合 4.169 亿美元），而上年同期净亏损为人民币 11.009 亿元。不按照美国通用会计准则，调整后的净亏损为人民币 16.220 亿元（约合 2.517 亿美元），而上年同期调整后的净亏损为人民币 9.671 亿元。

第三季度，哔哩哔哩平均月活跃用户数（MAU）为 2.672 亿，移动月活跃用数为 2.499 亿，与上年同期相比分别增长 35% 和 36%；平均日活跃用户数（DAU）为 7210 万，与上年同期相比增长 35%；平均月付费用户数（MPU）为 2390 万，与上年同期相比增长 59%。

总营收中，来自于移动游戏的营收为人民币 13.917 亿元（约合 2.160 亿美元），同比增长 9%；来自于增值服务的营收为人民币 19.089 亿元（约合 2.963 亿美元），与上年同期相比增长 95%；来自于广告的营收为人民币 11.720 亿元（约合 1.819 亿美元），与上年同期相比增长 110%；来自于电商业务及其他业务的营收为人民币 7.340 亿元（约合 1.139 亿美元），与上年同期相比增长 78%。

哔哩哔哩预计，2021 年第四季度净营收将达到人民币 57 亿元至人民币 58 亿元。