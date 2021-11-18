近日，上海康景生物医药科技有限公司（简称 “上海康景”）完成近亿元 A 轮融资。本轮融资由红杉中国与雅惠投资共同领投，复创投资和仁佑投资跟投，和君资本与宸睿资本担任财务顾问。

本轮融资将主要用于在研全新靶点的补体抑制剂临床 I 期试验，其他管线药物的推进，以及进一步夯实基于补体系统的创新药研发平台的应用。

上海康景成立于 2017 年，专注于补体系统 First-in-Class 的药物研发。该公司打造的补体系统相关药物研发平台以及药效研究平台应用前景广阔，利用该平台公司研发的全新靶点补体抑制剂已获得 CDE 临床批件，将用于罕见病 PNH 的治疗。后续将继续利用该平台深入开展针对绝大多数自身免疫病（例如 aHUS、gMG、NMOSD、AMD、系统性红斑狼疮、多种肾病、牙周炎、强直性脊柱炎等）的开发，同时在肿瘤免疫治疗领域开展补体激动剂的研发，并打下了扎实的前期理论与技术基础。

上海康景董事长、总经理胡维国博士表示：“非常感谢各位顶级投资人对我们的认可与支持，同时感谢徐霆博士和康宁杰瑞对康景的协助陪伴。康景响应国家号召，是老牌高校科研力量和资深产业力量的完美碰撞，我们研发的全球全新靶点补体抑制剂 CG001 靶点选择优异，机制清晰明确，细胞靶向作用，动物模型中针对多种过度激活性疾病均显示出优异的疗效。公司将继续积极并严谨地推动新药研发进度，以更高效的执行力回复各位伙伴的信任。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。