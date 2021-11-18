欢聚集团发布了 2021 财年第三季度未经审计财报。财报显示，欢聚集团第三季度净营收为 6.505 亿美元，同比增长 21.7%；归属于欢聚集团控股权益的持续运营业务净利润为 750 万美元，相比之下去年同期为 1.910 亿美元，同比大幅下降。

第三季度，欢聚集团全球平均移动端月活跃用户与去年同期的 3.489 亿人相比减少 17.2%，至 2.888 亿人，主要是由于印度政府在当地市场屏蔽中国应用（包括 Bigo Live、Likee 和 Hago）的措施的影响，以及公司通过广告获取用户的支出下降。

Likee 的平均移动端月活跃用户同比减少 26.2% 至 7680 万人，相比之下 2020 年同期为 1.040 亿人，主要是由于印度政府在当地市场屏蔽中国应用的措施的影响，以及公司通过广告获取用户的支出下降。

Bigo Live 的平均移动端月度活跃用户从 2020 年同期的 2800 万人同比增长 10.7%，至 3100 万人，主要由于印度以外地区的月度活跃用户人数增加，但被印度政府在当地市场屏蔽中国应用的措施所部分抵消。

Hago 的平均移动端月度活跃用户从 2020 年同期的 2270 万人同比下降 52.4%，至 1080 万人，主要是由于印度政府在当地市场屏蔽中国应用的措施的影响，以及公司通过广告获取用户的支出下降。

BIGO（包括 Bigo Live、Likee 和 imo）的付费用户总数比去年同期的 135 万人增长 12.0%，至 135 万人。

BIGO（包括 Bigo Live、Likee 和 imo）的每付费用户平均收入从去年同期的 305.5 美元增长至 307.9 美元。

对于 2021 年第四季度，欢聚集团目前预计净营收将在 6.52 亿美元至 6.61 亿美元之间，同比增长 14.7% 至 16.3%。