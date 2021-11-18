北京时间 2021 年 11 月 18 日，欢聚集团（NASDAQ:YY，简称 “欢聚” 或 “集团”）发布 2021 年第三季度财报。第三季度，欢聚实现收入近 6.51 亿美元，同比增长 21.7%，其中 BIGO 板块实现营收近 5.69 亿美元。值得一提的是，剥离 YY Live 业务后，集团层面首次实现净盈利 3514 万美元（非美国通用会计准则下），大幅超出市场预期。

欢聚董事长兼首席执行官李学凌表示，本季度，在扎实的本地化深度运营能力支撑下，欢聚在构建多样化内容生态、持续拓展用户、全方位培育支持内容创作者、提升产品社交互动水平方面获得较多成果；各产品线之间的协同效应持续提升，在更稳健的投放策略下，集团盈利水平继续稳步提高。

全球化业务持续增长 盈利大幅超市场预期

本季度，欢聚实现收入近 6.51 亿美元，同比增长 21.7%，旗下多产品营收实现稳定增长。

全球直播产品 Bigo Live 本季度营收同比增长 8.6%，本地化经营策略逐步推动用户付费习惯的建立，付费用户同比增长 16.1%。本季度，Bigo Live 在多个重点市场取得了良好的业绩。其中，欧洲地区表现亮眼，营收同比增长达 50.8%，付费用户同比增长 26.7%。东南亚及其他地区增势强劲，营收同比增长达 29.4%，付费用户同比增长 31.7%。欢聚表示，未来将继续加快 Bigo Live 在北美、欧洲、中东、东太平洋等重点区域的拓展，并为新兴市场倾注更多资源，巩固 Bigo Live 在全球社交+泛娱乐直播行业的领导地位。

全球短视频产品 Likee 本季度营收实现同比增长 58.1%。其中，中东地区表现亮眼，同比增长 1.5 倍。

全球多人音视频群组互动社交产品 Hago 本季度营收保持高速增长，收入同比增长 78.7%，付费用户数同比增长 1.5 倍。

获益于 BIGO 板块盈利水平的进一步提高，以及多产品线协同效应带来运营效率的提升，集团层面实现净利润（非美国通用会计准则下）3514 万美元，大幅超出市场预期（此前市场预期为 925 万美元）。其中，BIGO 板块净利率（非美国通用会计准则下）从上个季度的 3.3% 提升至 8.7%，实现净利润 4963 万美元，环比增长 155.3%。

聚焦多样化内容生态和创作者培育 进一步拓展用户圈层

第三季度，欢聚持续聚焦构建多样化的内容生态和创作者培育，进一步拓展用户圈层，提升内容创作社区活跃度，集团核心竞争力得到进一步巩固和提升。

作为全球领先的社交+泛娱乐直播平台，本季度，Bigo Live 通过跨界合作和丰富的本地化运营活动，引进优质内容创作者，持续沉淀优质内容，在泛娱乐、游戏、生活等多个内容品类方面获得重大进展。得益于对全球多样化内容生态的耕耘，对用户圈层的持续拓展推动，Bigo Live MAU 同比增长 10.7% 至 3100 万。

泛娱乐内容方面，Bigo Live 在北美推出频道功能，吸引多位明星开设个人频道，Kreesha Turner 财经课堂、Sam Asghari 健身频道、Farrah Abraham 心理健康频道等纷纷入驻，为明星提供了彰显自身创造力和才艺的平台。

游戏内容方面，Bigo Live 与《圣斗士星矢: 觉醒》在法国共同举办一系列内容创作者激励活动、主办及转播 Garena 旗下 Free Fire 电竞联赛，丰富端内游戏 UGC 内容生态。

生活内容方面，Bigo Live 首次在东南亚地区引入直播带货内容，在印尼、马来西亚和泰国上线 Bigo Market Place，并小规模测试端内购物车功能，允许部分用户通过链接直达已注册商家的外部网站完成购买，为用户提供更多样化的互动体验。

本季度，短视频平台 Likee 继续聚焦各品类内容创作者的挖掘、培育和扶持，为内容创作者打造最友好、活跃的内容创作社区，为下一步更好地拓展用户群做准备。

在核心市场，Likee 启动 “万人万粉” 创作者扶持活动，持续给各垂类创作者更多流量扶持和激励；同时，Likee 继续在各地举办各类主题赛事和挑战活动，进一步挖掘各品类最优秀和最有才华的内容创作者。在各项创作者扶持活动的助力下，第三季度，Likee 整体官方认证创作者人数环比增长 17%。

产品功能迭代创新 互动社交功能升级

为进一步提升产品用户体验，本季度，欢聚各产品推出一系列功能迭代创新，用户互动及活跃度均获有效提升。

本季度，Bigo Live 通过不断优化多人房开播工具，并上线小窗、12 麦位房间等新功能，进一步提升用户在直播间的体验，带动多人房开播人数环比提升 2.3%，人均开播时长提升环比 5.3%。此外，Bigo Live 持续打造直播间以外的用户互动场景，持续打磨 BAR 异步内容生态鼓励用户生产内容，BAR 平均浏览时长环比 Q2 提升 8.1%。

本季度，Likee 在俄罗斯、印尼、中东等地区上线 Superlike 功能，方便用户为自己喜欢的创作者和短视频作品助力。欢聚表示，这将增进内容创作者与更广泛粉丝群体的情感链接，同时也为内容创作者提供多样化的变现渠道，激励内容创作者生产更优质内容。在俄罗斯，Superlike 小范围上线后即获得大量关注，吸引更多创作者加入社区，认证创作者数量月度环比增长 7.1%。

围绕产品战略定位调整需求，本季度 Hago 继续聚焦产品社交互动相关功能迭代，从原来专注于休闲小游戏，逐步向多人音视频互动社交平台转型。在过去的几个季度里，Hago 先后推出聚焦多人社交互动频道功能的改版（Hago 4.0）、家园群组功能，并进一步满足用户娱乐互动的需求。一系列的调整后，Hago 初步实现了流量结构转型和用户互动水平的大幅提升，频道渗透率环比提升 4.0%，家园群组功能渗透环比提升 9.9%，语音房人均时长环比提升 14.3%。欢聚表示，未来 Hago 将围绕新的战略定位，为用户提供更加丰富的多人互动娱乐方式，打造基于兴趣的社交娱乐社区。

第三季度，欢聚的全球业务进一步扩张，在构建多样化内容生态、持续探索各个平台上用户基于兴趣的社交互动上获得稳步进展；各产品线之间实现了更好的协同效应，集团的盈利水平得到进一步提升。未来，欢聚将进一步深入本地化耕耘产品内容和社交生态，持续为用户构建基于兴趣的社交互动全球化社区，实现全球化业务的健康可持续增长，为用户和股东创造更大价值。

业绩发布当天，欢聚宣布，在其 9 月宣布的 2 亿美元股份回购计划的基础上，额外追加 10 亿美元的股份回购计划，有效期至 22 年 11 月。这是集团历来最大规模的回购计划，以表明公司对业务发展前景和长期战略的信心，以及对股东长期支持的回馈。