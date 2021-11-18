11 月 18 日，国内智能驾驶和智慧出行核心技术服务商智驾科技 MAXIEYE 宣布，公司已于近日完成 3 亿元 B 轮融资，本轮融资由德赛西威领投，人民网旗下基金、上海自贸区基金、涌铧投资跟投，星宇车灯作为老股东增持，天青资本担任独家财务顾问。

本轮资金将主要用于补充乘用车和商用车智能驾驶产品的规模化量产落地投入，以及高阶自动驾驶技术的进一步研发储备。

德赛西威副总裁李乐乐说：“多年来，德赛西威和智驾科技一直保持着比较紧密的互动，我们非常认可智驾科技在商用车 ADAS 领域所获得的市场成就。智驾科技拥有优秀的创业团队，在智能驾驶赛道细分领域持续专注和深耕，打造了良好的产品工程化能力，德赛西威将和智驾科技深度合作，携手拓展商用车领域自动驾驶市场，未来将进一步布局商用车自动驾驶运营和服务。”

智驾科技 MAXIEYE 创始人兼 CEO 周圣砚表示：“AI+汽车产业化落地是一件非常有价值、同时又极具挑战性的事。我们一直坚持在前瞻技术创新的同时，通过真正可规模化落地的方式，为客户和用户提供 ‘用得起、愿意用’ 的智能驾驶产品。在公司迈向规模化的关键成长期，我们非常荣幸能够获得德赛西威、上海自贸区基金、人民网旗下基金、涌铧投资、星宇车灯等多方资本的支持和信任，未来我们将继续以终为始，携手生态伙伴，为 AI 驱动的出行产业革新创造更多价值。”

日前，智驾科技 MAXIEYE 面向行业发布了乘用车智能巡航类驾驶辅助系统产品 MAXIPILOT 1.0，该产品将于 2021 年内在两家乘用车品牌车型实现量产。

在技术演进路径上，MAXIPILOT 1.0 打通了感知、规控全栈自研技术链，实现各个模块性能极致挖掘和深度协同，同时已完成 OTA 数据和场景闭环。

智驾科技 MAXIEYE 表示，未来将继续依托渐进式智能驾驶技术路径，与行业共同加速由智能驱动的出行未来。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。