潮流速食品牌「莫小仙」获得过亿元 B 轮融资，由亚洲食品基金独家投资，青桐资本继续担任独家财务顾问。据了解，本轮融资将主要用于供应链升级、品牌打造以及人才引进等方面。

莫小仙品牌创立于 2017 年。截至目前，其已推出自热米饭、自热火锅、速食粉丝、速食面条四大产品系列，自热米饭为现阶段主推产品。

亚洲食品基金董事长张天伟先生表示：“作为 B 轮独家投资人，我们欣赏莫小仙团队的综合能力，并认可公司对市场的理解。莫小仙虽始于线上、兴于自热食品，但凭借对产品、用户、渠道、品牌的深刻洞察和丰富经验，公司围绕新时代消费者对美食的追求，不断拓展产品矩阵，扎实布局线上线下全渠道，体现出强大的品牌生命力。相信未来的「莫小仙」，一定会为消费者带来更多优质产品，成为中国家喻户晓的潮流速食品牌。”

作为本轮融资独家财务顾问，青桐资本执行总经理马咏伟表示：“从莫小仙首轮融资服务至今，我们见证了团队对速食行业的深刻认知和对用户的精准洞察。自成立以来，莫小仙不断突破天花板，完成了品类和渠道的良性拓展，在目标消费者心中建立了潮流速食品牌的心智。相信随着未来供应链优化、渠道端的拓展以及品牌运作，莫小仙可以成为 ‘无所不在’ 的大众品牌，也成为 Z 时代人群消费生活中的一部分。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。