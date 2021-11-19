近日，品牌出海一站式服务平台「Fastlane」已获得由百度风投、LB Investment 领投的近千万美元 A 轮融资。据了解，本轮融资将主要用于产品研发、资源拓展及团队建设。

Fastlane 成立于 2018 年，是一家 DTC 品牌出海综合服务公司，致力于为创新品牌的全球化提供品牌策略、营销传播、官网建设、数字化运营、订单履约、业务本地化等全链路服务和数字化工具。根据官方提供的信息，2018 年-2020 年期间年复合增长率超过 500%，2020 年 GMV 逾亿美元。

创立以来，Fastlane 与中兴通讯、悦刻、小米、石头科技、小鹏汽车等品牌长期保持合作关系，成功助力中国智造在欧、美、亚太、中东等市场实现本地化运营，并与以 Nothing 为代表的新兴国际化创新品牌达成了合作。

据了解，Fastlane 的团队成员来自美国、法国、英国、韩国等 8 个国家，创始人均来自于 OnePlus ，共同合作多年并参与创造了全球独立站的经典案例，结合 3 年多接触的不同类型的品牌运作模式，以及基于行业视角的观察和尝试，积累了大量的品牌出海和 DTC 实践经验。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。